Gold, Weiß, 1.600 PS: Dieser Mistral spielt mit dem Licht

Die Idee für das Unikat "La Perle Rare" entsteht nach einem Kundentermin im Sommer 2023. Im Zentrum steht eine neue Zweifarb-Lackierung. Der obere Karosseriebereich ist in einem warmen Goldton gehalten, der untere in einem eigens entwickelten Warmweiß. Die klare horizontale Trennung strukturiert die Flächen und betont die Proportionen des offenen Zweisitzers.

Feine weiße und goldene Linien, die der Lackierer von Hand aufträgt, ergänzen das Farbkonzept. Maskierung, Lackaufbau und Finish kosten Bugatti viel Zeit. Selbst die diamantgeschliffenen Leichtmetallräder sind farblich auf den Rest abgestimmt. Die Idee zur Gestaltung orientiert sich an der sogenannten Vagues-de-Lumière-Optik, bei der Lichtreflexionen bewusst inszeniert werden. Ziel ist ein changierendes Oberflächenbild.

Fortführung des Farbthemas Im Innenraum führt der Hersteller das Exterieurkonzept fort. Weiß lackierte Carbonflächen dominieren das Cockpit, ergänzt durch goldfarbene Akzente an Türverkleidungen und Ziernähten. Polierte Aluminiumbauteile – etwa am Lenkrad oder an den Bedienelementen – setzen zusätzliche Reflexe.

Eine warme Ambientebeleuchtung unterstützt den gewünschten Lichteffekt. Die Modellbezeichnung "La Perle Rare" findet sich in verschiedenen Details, unter anderem als Gravur auf der Motorabdeckung. Das traditionelle Markensymbol, der "Tanzende Elefant” von Rembrandt Bugatti, ist in das Gehäuse des Gangwahlhebels integriert.

1.600 PS zum Abschied Im Heck des Mistral arbeitet der 8,0-Liter-W16-Motor mit 16 Zylindern und vier Turboladern in seiner letzten Ausbaustufe. 1.600 PS und maximal 1.600 Newtonmeter Drehmoment stehen bereit, die Kraft wird über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an alle vier Räder geleitet.

Das offene Zweisitzer-Layout braucht allerdings einige Anpassungen in Sachen Struktur und Aerodynamik, um auch ohne festes Dach die nötige Steifigkeit mitzubringen. Bugatti nennt eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von über 420 km/h. Die Mistral-Baureihe ist auf 99 Exemplare limitiert und bereits verkauft.

Individualisierung pur Im Rahmen des Programms "Sur Mesure" können Kunden Farb- und Materialkonzept ihres Fahrzeugs individuell definieren. Beispiele dafür gibt es einige: der Chiron Super Sport "Golden Era" mit handgezeichneten Motiven zur Markengeschichte, der Chiron Pur Sport "Grand Prix" als Reminiszenz an die frühen Rennjahre oder verschiedene individuell konfigurierte Divo- und Mistral-Modelle. Technisch bleiben diese Fahrzeuge seriennah, gestalterisch jedoch sind sie alle Unikate.