Ford Taurus für den Mittleren Osten China-Mondeo für weitere Märkte

Ford hat Anfang 2022 die neue Mondeo-Generation in China vorgestellt, nun geht das Modell als Ford Taurus auch auf anderen Märkten an den Start.

Nach acht Millionen Fahrzeugen und über 34 Jahren lief am 1. März 2019 der letzte Ford Taurus in Chicago vom Band. Doch während die Amerikaner fast weltweit ihren Fokus auf Elektromodelle und SUV/Crossover setzen, darf, nein muss der Taurus in einigen Ländern dieser Erde weiterleben. Denn die Mittelklasse-Limousine als Mondeo-Klon erfreut sich in den Staaten des Mittleren Ostens enormer Beliebtheit.

Ford Taurus mit Verkaufsrekorden

So verzeichnete Ford 2021 in Saudi-Arabien eine Steigerung der Verkäufe zum Vorjahr um 73 Prozent, in Kuwait waren es sogar 125 Prozent, während die Verkäufe im Oman um 62 Prozent und in Bahrain um 42 Prozent stiegen – alles neue Verkaufsrekorde.

Entsprechen bietet Ford noch ab 2022 in diesen Märkten die neue Generation des Ford Taurus an. Die Limousine basiert auf dem China-Mondeo und wird von einem Zweiliter-Turbo-Benziner mit 245 PS und einem maximalen Drehmoment von 376 Nm befeuert. Das Aggregat, gekoppelt an eine Achtgang-Automatik, stammt aus dem Joint-Venture von Changan-Ford. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 220 km/h.

Große Bildschirme im neuen Ford Taurus

Für den Innenraum sieht Ford in den höheren Ausstattungen einen freistehenden Monitor mit einem 12,3-Zoll-Cockpit und einem 27 Zoll großen Infotainmentbildschirm mit 4K-Auflösung vor. In der Basisausführung messen die beiden Bildschirme acht und 13,2 Zoll. Auch ist das Ford Sync+-2.0-Infotainmentsystem inklusive Apple Car Play und Android Auto an Bord. Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Toter-Winkel- und Kollisions-Assistent gehören ebenso zum Standard, wie ein Panorama-Dach und diverse Rädergrößen.

Fazit

In Zeiten von SUV, Crossovern und E-Autos gibt es auch noch Märkte, die die klassische Limousine bevorzugen. Dazu gehören im Falle von Ford China und die Länder des Mittleren Ostens. Hier legen die Amerikaner den in China produzierten Ford Mondeo als Taurus auf. Das Vorgänger-Modell erfreut sich großer Beliebtheit und fuhr 2021 Verkaufsrekorde ein.