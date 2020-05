Erlkönig VW Golf GTI Clubsport (2020) Warum der TCR den Namen wechselt

Der klassische GTI ist kaum geboren, da klopft bereits die nächste Evolutionsstufe an die Tür des Golf-Kreiß­saals. Es ist der GTI TCR, der sich mit dem Modellwechsel im Spätsommer 2020 wohl vom Kürzel TCR verabschieden wird. Der Grund ist so banal wie einleuchtend: Das VW-Engagement bei den TCR-Tourenwagen ist Geschichte, die Wolfsburger orientieren sich im Motorsport ausschließlich auf den Elektroantrieb. Mit dem hat der scharfe GTI nicht mal homöopathische Gemeinsamkeiten und deshalb gehen wir davon aus, dass auch das TCR-Logo am Heck verschwinden wird. Wie auto motor und sport aus Unternehmenskreisen erfuhr, favorisiert man bei VW aktuell den Namens-Zusatz Clubsport.

Stefan Baldauf Duck dich! Trotz tief eingefederter Vorderachse gut zu sehen: die gelochten Bremsscheiben der Clubsport-Variante.

Doppelkupplung oder Handschalter?

Den Fans wird’s wahrscheinlich egal sein. Was zählt, sind nicht Buchstaben, sondern Performance. Und die folgt 1:1 der Idee, die wir schon vom TCR kennen: alles ein bisschen stärker, tiefer, größer und dynamischer als beim klassischen GTI. Heißt: Statt 245 PS quetschen die Motorenentwickler 300 PS (+ zehn PS zum Vorgänger) aus dem Turbo-Benziner und verzichten dabei wie gehabt auf jeglichen elektrischen Firlefanz. Keine Mildhybridisierung, kein Plugin-Hybrid. Turbo-Verbrenner pur. Spannend wird’s beim Thema Getriebe. Das Siebengang-Doppelkupplungs-DSG ist gesetzt. Ob es allerdings auch einen Handschalter geben wird, ist noch nicht klar.

Keine Dreitürer mehr

In Sachen Optik bekommt der Clubsport eine noch aggressiveren Frontschürze sowie zum GTI leicht veränderte Auspuffendrohre; optional wird es wohl eine Sportauspuffanlage geben. Um beim Thema Unterscheidbarkeit vorzusorgen, bekommt der Clubsport auch eine eigene LED-Leuchtengrafik für Front- und Heckscheinwerfer. Wie den Golf 8 insgesamt gibt es auch die GTI-Familie ausschließlich als Fünftürer. Bremsen und Fahrwerk werden auf GTI-Basis weiter verfeinert, gelochte Bremsscheiben gibt es dann nur für die Clubsport-Variante. Bleibt die Frage nach dem Preis. Der Vorgänger sortierte sich bei rund 39.000 Euro ein. Wir gehen davon aus, dass auch der Clubsport-8er unterhalb der 40.000-Euro-Marke liegen wird.

Fazit

Tschüss TCR, willkommen Golf GTI Clubsport. Der Namenswechsel ist kein Drama, weil sich der sportlicherer GTI treu bleibt. Mit einem klassisch-biestigen Turbo-Benziner spricht VW Sportfahrer an, die sich mit dem Thema Elektrifizierung nachhaltig schwer tun. Wer da experimenteller unterwegs ist, wird künftig bei den sportlichen I.D.-Modellen fündig werden.