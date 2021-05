Fiat Ducato Modellpflege 2021 Mit neuem Cockpit und neuen Assistenten

Mit dem Ducato stellt Fiat den meistverkauften Transporter in Europa. In Deutschland war der Ducato zuletzt sogar – dem Wohnmobil-Boom sei Dank – das Fahrzeug mit den meisten Privatkäufern überhaupt. Ein Erfolgstyp, seit immerhin bald 40 Jahren (1982 erschien der erste Ducato).

Mehr Assistenzsysteme

Wie in Nutzfahrzeugkreisen üblich, sind die Generationswechsel dabei von keiner großen Hektik geprägt. Der aktuelle Ducato III basiert auf einem Baumuster, das 2006 debütierte, wurde allerdings im Laufe der 15 Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und auch optisch immer wieder modernisiert. Mit diesen Frischhalte-Maßnahmen geht es auch 2021 weiter, wobei diesmal die Technik im Vordergrund steht, während die Optik nur dezent überarbeitet wird.

Wichtigstes und offensichtlichstes Merkmal der Modellpflege sind die Aufräumarbeiten im Cockpit. Hier wird es künftig volldigitale Instrumente geben. Dazu gesellt sich die neueste Version des konzerneigenen U-Connect Multimediasystems mit bis zu zehn Zoll großen Bildschirmen. Zum erweiterten Funktionsumfang dieser neuen U-Connect-Generation zählt die Navigation mit TomTom-3D-Karten sowie die drahtlose Einbindung von Apple Carplay und Android Auto.

Ein neues Lenkrad im Pkw-Look, andere Schalthebel, umgestaltete Türverkleidungen und eine geänderte Bedieneinheit für das Klimasystem ergänzen die Renovierungsmaßnahmen. Die neu gepolsterten Sitze sollen komfortabler ausfallen und mehr Platz bieten. Außerdem gibt es mit der "Eat and Work"-Option die Möglichkeit, aus dem Beifahrersitz einen Tisch herauszuklappen.

Fiat "Eat and Work" – oder auf deutsch: Ein neuer Klapptisch neben dem Fahrersitz.

Laut Fiat wird der als "New Ducato" bezeichnete Transporter das erste leichte Nutzfahrzeug mit der Fähigkeit zum autonomen Fahren auf Level 2 sein. Von der Geschwindigkeits-Begrenzung bis zur Bremskontrolle bei unerwarteten Hindernissen wie Fußgängern und Radfahrern, von der Verkehrszeichen-Erkennung über die Überwachung der Aufmerksamkeit des Fahrers bis hin zur adaptiven Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion, dem Spurhalte-Assistenten und dem Stau-Assistenten bekommt der Ducato jetzt zeitgemäße Assistenztechnik installiert. Mit den beschriebenen Systemen wird entsprechend auch assistiertes Fahren möglich sein, die Systeme sollen "in Kürze" zur Verfügung stehen.

Keyless-Option und autonomes Fahren

Das Angebot an Fahrerassistenz- und Einparksystemen wird ergänzt durch den digitalen Zentralspiegel, mit dem nun auch im geschlossenen Kasten dank Kamerahilfe der zentrale Blick zurück möglich ist. Außerdem gibt es für den modellgepflegten Ducato ein ESC-System mit Seitenwind-Assistent, eine Anhänger-Stabilitätskontrolle und den Active Park Assist. Zwar wird man mit dem bis zu 6,40 Meter langen Kasten eher selten in Innenstädten auf Parkplatzsuche gehen, doch das Einparken lässt sich damit nun auch automatisch erledigen.

Zusätzlichen Bedienkomfort soll der Wechsel von der mechanischen Handbremse zu einer elektronischen Feststellbremse bringen. Dazu gibt es eine Keyless-Option für schlüssellosen Zugang und Motorstart, eine Ladeschale zum induktiven Aufladen von Smartphones, je zwei USB-A und USB-C-Anschlüsse und eine 230-Volt-Steckdose. Die neue elektrische Servolenkung bekommen alle Ducato serienmäßig.

Im Video: Adventure-Camper-Konzept

Künftig besteht auch die Wahl zu einem selbstnivellierenden Luftfeder-Fahrwerk, das sich manuell in der Höhe verstellen lässt. Motorseitig bleibt es bei den vier Leistungsstufen von 120 bis 180 PS. Das Sechsgang-Schaltgetriebe wurde laut Fiat überarbeitet, die Neunstufen-Automatik (ab der 140 PS-Variante verfügbar) bleibt unverändert.

Die optischen Änderungen an der Front fallen dezent aus und nur Kennern des Modells auf. Wichtigstes Merkmal ist der neue Kühlergrill (größeres Markenlogo, zwei prominente Querleisten in Chrom) und die Scheinwerfer mit neuer LED-Technik. Ob die Voll-LED-Scheinwerfer auch in Deutschland Serie sein werden, steht aktuell noch nicht fest. Auch Preise sind aktuell noch nicht verfügbar; zunächst beginnt die Markteinführung der neuen Modelle in Italien.

Umfrage 11 Mal abgestimmt Ihr Lieblings-Kasten? Der Ducato! Der Sprinter! mehr lesen

Fazit

Der Dauerbrenner geht abermals in Verlängerung. Mit einer weiteren Modellpflege hält Fiat den Ducato frisch, diesmal geht es vor allem bei den Assistenzsystemen ans Eingemachte. Speziell bei den Sicherheitssystemen, aber auch beim mehr in Richtung Pkw-Look modernisierten Cockpit gibt es für die Kunden trotz des nahezu unveränderten Äußeren einen erheblichen Mehrwert.