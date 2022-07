Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Fiat Pulse SUV-Coupé Schnittiger Crossover für Brasilien

SUV-Modelle mit Coupé-Zuschnitt haben auch in Südamerika Hochkonjunktur. Die in Brasilien extrem starke Marke Fiat stockt entsprechend ihr Angebot um ein neues Crossover-Modell auf. Zu dem wurde jetzt ein erstes Teaserbild veröffentlicht.

Bekannte Technik im längeren Kleid

Das neue Modell – wir nennen es mal Pulse SUV-Coupé – wurde bereits 2018 auf der Sao Paulo International Motor Show mit einem Fastback Concept angekündigt. Das erinnerte formal an die Wettbewerber von Mercedes und BMW, nur etwas kleiner. Mit einer Länge von knapp 4,40 Meter wird das SUV-Coupé allerdings fast 30 Zentimeter länger als der normale Pulse. Das passt auch zur geplanten Höherpositionierung.

2022 ist es endlich so weit. Das neue SUV-Coupé kommt. Die Technik darunter stammt vom Fiat Pulse, der bereits seit 2021 als kompaktes SUV-Modell in Südamerika angeboten wird. Entsprechend baut auch das neue SUV-Coupé auf der MLA-Plattform der Italiener auf. Zu erwarten sind so auf der Antriebsseite ein 1,3-Liter-Vierzylinder-Saugbenziner mit 107 PS im Ethanolbetrieb und ein Einliter-Dreizylinder-Turbobenziner, der mit Ethanol befeuert 130 PS abgibt. Angetrieben werden nur die Vorderräder. Denkbar ist auch das Debüt des neuen 1,7-Liter-Turbobenziners, der es auf 175 PS bringt.

Umfrage 32 Mal abgestimmt SUV Coupés sind .... ... weder Fisch noch Fleisch. ... das Beste aus zwei Welten. mehr lesen

Fazit

Fiat bringt das lange für den brasilianischen Markt angekündigte SUV-Coupé noch 2022 an den Start. Die Technik stammt vom SUV Pulse. Das schnittige Design und das damit verbundene Größenwachstum sollen das Crossover-Modell aber höher positionieren. Nach Europa kommt es nicht.