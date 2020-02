Ford Puma ST (2020) 200 PS für den Top-Puma

Das Styling des Crossovers fällt etwas sportlicher aus. Im Vergleich zum zivilen Bruder erhält der ST an der Front eine veränderte Schürze mit größeren Lufteinlässen sowie einen kleinen Splitter am unteren Ende des Frontspoilers. In der Seitenansicht fällt auf, dass die Spiegelkappen in Schwarz gehalten sind und neue Leichtmetallfelgen die Radhäuser zieren. Dahinter ist eine vergrößerte Bremsanlage zu erkennen.

In knapp 6,6 Sekunden auf 100 km/h

Für das Heck sieht Ford einen etwas größeren Dachkantenspoiler vor sowie eine neu gestaltete Heckschürze aus der runde Aufpuffendrohre lugen.

Antriebsseitig kommt der Puma ST mit dem aus dem Fiesta ST bekannten 1,5-Liter-Turbo-Dreizliynder-Benziner mit 200 PS und einem maximalen Drehmoment von 290 Nm an den Start. Die Motorkraft leitet der Fahrer über eine manuelle Sechsgang-Schaltbox an die Vorderräder. Geht der Fiesta ST in 6,6 Sekunden auf Tempo 100 so dürfte der Puma ST etwas langsamer ausfallen.

Vergleich: Ford Fiesta ST gegen VW Polo GTI 29 Bilder Bilder: Ford Puma ST (2020) zum Artikel zur Startseite Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert Hans-Dieter Seufert 1/29

Für den Innenraum sieht Ford eine sportliche Ausführung mit Sportlenkrad und -sitzen sowie ein wenig Karbon-Chichi vor. Der Fahrer schaut auf ein digitales und individualisierbares Cockpit. Ebenfalls an Bord: Das Ford-Pass-System für einen mobilen Hotspot, eine Fernbedienungsfunktion via App; Park- und Ausweichassistent sowie ein Helferlein für die Staufahrt.