Gute Nacht Paket für den VW ID.Buzz: Vanlife im Elektro-Bulli

Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet für den Elektro-Bulli ID. Buzz ein Gute Nacht Paket, das den Elektro-Bulli in einen Teilzeit-Camper für zwei Personen verwandelt. Zum Preis von 2.600 Euro gibt es ein Bettgestell, eine Klappmatratze mit den Maßen 1,0 x 1,2 Meter, ein Verdunkelungsset für die Scheiben, ein Lüftungsgitter zum in die Scheiben klemmen sowie Tisch und Stühle.

Elektro-Camper mit Vehicle-to-Load und Standklima Auf Kühlschrank und Herd verzichtet der Gute-Nacht-Bulli zwar, doch die ab Sommer 2026 verfügbare Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) der aktuellen Softwaregeneration liefert 230 Volt und bis zu 2.000 Watt für Elektrogeräte. Die Leistung reicht für Kühlbox, Kaffeemaschine oder E-Bike-Akku. Neben Vehicle-to-Load stellt der ID. Buzz mit der Modellpflege eine weitere interessante Camper-Funktion zur Verfügung: Der Übernachten-Modus klimatisiert den Innenraum bis zu 48 Stunden lang und hält die Temperatur in diesem Zeitraum konstant. Außerdem werden Licht- und Komfortfunktionen reduziert, "um eine ruhige Schlafumgebung zu schaffen und Energie zu sparen", erklärt der Hersteller in einer Mittelung.

Das neue Paket ist ab sofort bestellbar und passt für beide Radstände sowie alle Sitzkonfigurationen der Pkw-Varianten. Der günstigste ID. Buzz kostet aktuell laut Konfigurator ab 49.998 Euro. Der Ausbauer Alpin Camper hat während der CMT 2023 einen Campingbus auf Basis des ID. Buzz vorgestellt.