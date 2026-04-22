VW ID.Buzz Modellpflege 2026: Neue Allrad-Variante und bessere Bedienung

Der VW ID. Buzz geht mit einem Update ab dem Sommer in das neue Modelljahr. Außerdem wird die Baureihe um eine zusätzliche Allradversion des ID. Buzz Pro erweitert. Zusätzlich führt VW neue digitale Funktionen ein und überarbeitet zentrale Bedienelemente im Innenraum. Außerdem wird die bekannte Zweifarblackierung künftig auch in der Kombination Candy-Weiß/Kirschrot angeboten.

Neue 4Motion-Variante Im Mittelpunkt des Updates steht der neue ID. Buzz Pro 4Motion. Die Variante nutzt je eine E-Maschine an Vorder- und Hinterachse und erreicht eine Systemleistung von 250 kW/340 PS. Damit ergänzt sie das bisherige Angebot um eine allradgetriebene Version mit höherer Zugkraft. Die Anhängelast steigt dabei abhängig vom Radstand. Beim Modell mit Normalradstand sind gebremst bis zu 1.800 Kilogramm möglich, die Version mit langem Radstand darf bis zu 1.600 Kilogramm ziehen.

Gegenüber den bisherigen heckangetriebenen Ausführungen steigt die zulässige Anhängelast damit um bis zu 600 Kilogramm. Das Modell mit Normalradstand nutzt eine Batterie mit 79 kWh Energieinhalt. Beim langen Radstand kommt der größere Akku mit 86 kWh zum Einsatz.

Parallel dazu erhält der ID. Buzz eine neue Softwaregeneration. Sie bringt unter anderem eine weiterentwickelte Fahrassistenz unter dem Namen "Connected Travel Assist". Das System greift auf Online-Daten zu und unterstützt weiterhin bei Quer- und Längsführung. Neu ist die Einbindung von Ampeln. Erkennt das System, dass eine Ampel auf Rot steht, kann der Wagen selbstständig bis zum Stillstand abbremsen.

One-Pedal-Driving Ebenfalls neu ist das erweiterte One-Pedal-Driving. Dabei lässt sich die Verzögerung weitgehend über das Fahrpedal steuern. Nimmt der Fahrer den Fuß vom Pedal, rekuperiert das Fahrzeug stark und kann ohne Einsatz des Bremspedals bis zum Stillstand verzögern.

Eine weitere Ergänzung ist die Vehicle-to-Load-Funktion. Sie erlaubt es, externe Geräte direkt aus der Hochvoltbatterie mit Strom zu versorgen. Über einen Adapter am Ladeanschluss können Verbraucher dauerhaft mit bis zu 2,0 kW betrieben oder geladen werden. Das ist hilfreich zum Laden von E-Bike-Akkus oder den Betrieb von elektrischen Geräten.

Auch das Infotainment wird angepasst. Im ID. Buzz hält das neue System "Innovision" Einzug. Es enthält einen integrierten App-Store, über den sich zusätzliche Anwendungen und Dienste fahrzeugbezogen freischalten lassen. Genannt werden Programme aus den Bereichen Audio, Video-Streaming, Parken, Laden und Gaming. Der Ansatz orientiert sich an bekannten Smartphone-Strukturen.

Im Cockpit verändert Volkswagen zudem das Bedienkonzept. Das Multifunktionslenkrad erhält neu gestaltete Drucktasten anstelle der bisherigen Touch-Felder und folgt damit dem Beispiel der elektrischen Pkw von VW, die künftig ebenfalls wieder mit echten Tasten an den Start gehen.

Marktstart und Preis Die aktualisierten Modelle sollen ab Sommer 2026 verfügbar sein. Damit einher geht ein stark rabattierter Verkauf bereits produzierter Lagerfahrzeuge der Vorgänger-Version. Im Konfigurator ist der neue ID. Buzz Pro 4Motion bereits enthalten. Die Variante mit kurzem Radstand startet bei 60.820,90 Euro, mit langem Radstand liegt der Basispreis bei 62.647,55 Euro.