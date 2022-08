Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Hyundai Connect & Go: Kontaktfreudige Sondermodelle

Der koreanische Autobauer Hyundai bietet die Modelle i10, i20, i30 und Bayon mit erweiterter Konnektivität als Sondermodelle unter dem Titel Connect & Go an.

Umfangreiche Vernetzungsmöglichkeiten werden für Autokäufer immer wichtiger. Hyundai kontert die entsprechende Kundennachfrage jetzt mit den Connect & Go-Sondermodellen mit erweiterter serienmäßiger Konnektivität. Die Connect & Go-Modelle des Modelljahrgangs 2023 verfügen grundsätzlich serienmäßig über ein Navigationssystem inklusive Cloud-basierter Bluelink-Telematikdienste, einem lebenslangen Karten-Update (gilt bis zehn Jahre nach Produktionsende des Fahrzeugs) sowie verschiedenen Online-Diensten, die bei Hyundai Live Services heißen.

Verfügbar für i10, i20, i30 und Bayon

Die Sondermodelle bieten aber auch über die erweiterte Konnektivität hinaus noch weitere Extras. Der i10 bringt zusätzlich 15-Zoll-Leichtmetallräder, Klimaanlage, Rückfahrkamera und Einparkhilfe hinten, beheizbare Vordersitze, abgedunkelte Scheiben ab der B-Säule sowie in Phantom Black lackierte Außenspiegel mit integrierten Blinkern mit. Das neue Sondermodell kostet mit 67 PS starkem 1,0-Liter-Benzinmotor 15.800 Euro.

Der i20 Connect & Go kostet ab 19.750 Euro und fährt wie der i10 mit einem 1,0 Liter großen Benzin-Dreizylinder. Im größeren Modell leistet der Motor, dank Turboaufladung, 100 PS. Für den Bayon Connect & Go mit identischer Motorisierung ruft Hyundai einen Grundpreis von 21.650 Euro auf, der i30 Connect & Go kostet als Fünftürer ab 23.350 Euro und als Kombi ab 24.350 Euro. Hier ist ebenfalls der 1,0-Liter-Dreizylinder verbaut, doch leistet er im i30 120 PS.

Fazit

Für Autofahrer, die viel Wert auf Vernetzung legen, legt Hyundai vier Baureihen als Sondermodell Connect & Go mit erweiterter Konnektivität auf. Extensive Smartphone-Nutzer dürften sich über diese Offerte freuen.