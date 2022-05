Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition Nürburgring-Hommage in Schwarz oder Weiß

Die Nikolaus-August-Otto-Straße in 53520 Meuspath ist so etwas wie die zweite Heimat der Hyundai-Ingenieure. Zumindest all jener, die sich um die Fahrdynamik der koreanischen Produkte kümmern. Und Hyundai ist offenbar ziemlich stolz auf sein dort angesiedeltes Testzentrum, das viel mehr ist als nur ein Basislager, von dem aus die Entwickler und Testfahrer zu Touren auf dem Nürburgring oder über die anderen Straßen der Eifel ausrücken. Nicht umsonst sind die GPS-Koordinaten des Test-Centers auf den neuen Sondermodellen verewigt, die auf die Bezeichnung i30 N Drive-N Limited Edition hören.

Die beiden bronzefarbenen Plaketten, die auf die "Heimat der N-Modelle" hinweist, sind freilich nicht der einzige optische Unterschied zum Standard-i30 N mit Steilheck- oder Schrägheck-Karosserie. Die entweder in den Farbtönen "Phantom Black Pearl" oder "Serenity White Pearl" lackierten Autos präsentieren außerdem 19-Zoll-Leichtmetallfelgen in matter Bronzeoptik, schwarze Hyundai-Plaketten sowie Dekoraufkleber an den Seiten, vorne und hinten.

Serienmäßig mit Performance-Paket

Wenig überraschend, ist das Performance-Paket serienmäßig an Bord. Das heißt: Der Hyundai i30 N leistet in der Drive-N Limited Edition stets 280 PS und lässt maximal 392 Newtonmeter über die Vorderräder herfallen. Das Sondermodell ist entweder mit manueller Sechsgang-Schaltung oder mit dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Doch nur Letzteres bietet die Möglichkeit, bei Betätigung der entsprechenden Taste für 20 Sekunden zehn Extra-PS zu aktivieren.

Hyundai Motor Europe Die 19-Zoll-Felgen tragen eine Lackierung in mattem Bronze.

Auch darüber hinaus gehört die Vollausstattung zu den Merkmalen des Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition. Die hintere Versteifungsstrebe hilft der Fahrdynamik, das Glasdach steigert den Komfort. Gleiches gilt für das beheizbare Lenkrad, den zentralen 10,25-Zoll-Touchscreen und die Schale, mit denen sich Smartphones kabellos laden lassen. Komplett bestückt zeigt sich zudem das Smart-Sense-Sicherheitspaket.

Alcantara statt Leder im Interieur

Statt Leder verarbeitet Hyundai im Innenraum vor allem Alcantara, das an Lenkrad, Schalthebel, Armlehne und Handbremse zu finden ist. Rote Akzente zeigen sich nicht nur hier, sondern auch an den Sicherheitsgurten, den N-Tasten am Lenkrad sowie an den leichtgewichtigen Sportsitzen, die obendrein neue Muster aufweisen. Die Sitzmatten präsentieren exklusive Schriftzüge.

Hyundai Motor Europe Innen weist der Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition zahlreiche rote Akzente und viel Alcantara auf.

Eine Plakette gibt es übrigens auch im Interieur. Sie informiert über die Seriennummer des jeweiligen Autos, was bedeutet: Die Drive-N Limited Edition des Hyundai i30 N ist limitiert. Insgesamt werden die Koreaner nur 800 Exemplare bauen, von denen 620 nach Europa kommen. Die restlichen 180 Einheiten sind für den australischen Markt bestimmt. Die Produktion hat bereits Ende April begonnen; Preise nennt Hyundai bislang allerdings noch nicht.

Umfrage 11030 Mal abgestimmt Sind Sondermodelle für Sie beim Autokauf attraktiv? Nein, stelle mir meine Ausstattung selbst zusammen! Ja, der Preisvorteil ist oft hoch! mehr lesen

Fazit

Hyundai legt mit dem i30 N Drive-N Limited Edition ein Sondermodell auf, das in erster Linie durch seine spezielle Optik besticht. Weitere Verkaufsargumente sind die Vollausstattung und die Limitierung auf lediglich 800 Exemplare.