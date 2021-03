Jeep Wagoneer und Grand Wagoneer 2021 Neuer Riesen-Luxus-SUV kommt mit Amazon-TV

Ein großer Name kehrt zurück: Mit dem 1962 vorgestellten Jeep Wagoneer hatte die US-Marke eine echte Ikone im Programm. Noch deutlich vor dem britischen Range Rover trat mit dem – für damalige Verhältnisse – gewaltigen Wagoneer ein Geländewagen in der Oberklasse an, mit Plüsch und Leder, dickem V8 und feiner Ausstattung.

Das Urvieh der Marke überlebte formal nahezu unverändert sage und schreibe 30 Jahre, bevor er selbst für Nostalgiker unter den Jeep-Verantwortlichen zu anachronistisch wurde. Zwischenzeitlich wurde er zum Grand Wagoneer geadelt, nachdem der kompakte Jeep Cherokee ebenfalls als Wagoneer-Sonderversion angeboten wurde, mit Holzdekor und Doppelscheinwerfern.

Jeep Grand Wagoneer kommt 2021 zurück

Mit dem Erscheinen des ersten Jeep Grand Cherokee waren die Tage des dicken "Wago" endgültig gezählt, und danach kam lange nichts. Der Versuch, mit dem vierschrötigen Jeep Commander wieder ein kantiges Großkaliber über dem Grand Cherokee zu etablieren, scheiterte 2010 nach nur vier Jahren Bauzeit. Jetzt kommt der neue Versuch.

Jeep Gib mir die Kante: Echt steiles Heck beim Grand Wagoneer.

In einer Online-Video-Premiere hatte Jeep den neuen Grand Wagoneer bereits im September 2020 vorgestellt. Noch offiziell als "Concept", doch sowohl die Karosserie als auch das gezeigte Interieur machten bereits damals unmissverständlich klar, dass hier ein serienreifes Modell vorgeführt wurde. Und das Modell zeigt auch eine neue Design-Grundlinie der Marke, nachdem lange Zeit die Formensprache des Grand Cherokee auf die kompakteren Modeller herunterskaliert wurde. Mit der Vorstellung des neuen Jeep Grand Cherokee, der das Frontdesign des Grand Wagoneer recht ähnlich interpretiert, wurde diese Richtungsänderung beim Markengesicht letztlich bestätigt.

Viel Fläche, kleine Leuchten – so könnte die Kurzbeschreibung des markanten Grand Wagoneer lauten. Front und Heck fallen steil ab, geben dem Siebensitzer einen ausgesprochen kastigen Look, was von den fast senkrechten B-, C- und D-Säulen in der Seitenansicht noch unterstrichen wird. Auch die Türausschnitte – die hinteren Seitentüren sind dabei länger als die vorderen – betonen diese Linien.

Innenraum: Cowboy trifft Businessman

Beim Innenraum des Grand Wagoneer Concept setzt Jeep auf einen rustikal-modernen Mix. Die Möblierung mit großen, belederten Flächen könnte auch aus einem amerikanischen Fullsize-Pick-up stammen, als Kontrast dazu gibt es jedoch eine echte Bildschirm-Flut. Neben den volldigitalen Instrumenten und dem obligatorischen 12-Zoll-Display des Multimediasystems gibt es einen weiteren Bildschirm für die Klimatisierung unterhalb des Zentraldisplays sowie einen 10 Zoll großen Touchscreen vor dem Beifahrerplatz. Der ist mit dem Gesamtsystem vernetzt und kann eigenständige Inhalte einblenden – vom Video bis hin zu einem eigenen Navigationsfenster.

Jeep Könnte auch aus einem Pickup stammen: Innenraum des Grand Wagoneer.

Auf den Rücksitzen geht es weiter: Zwei Einzel-Displays in Höhe der vorderen Kopfstützen für das Unterhaltungsprogramm, dazu ein zentraler Steuerbildschirm für die Klimatisierungsfunktionen in Reihe zwei und drei – der Jeep Grand Wagoneer wird ein Siebensitzer. Sehr wahrscheinlich jedoch, dass die hintere Entertainmentanlage ein optionales Aufpreisextra wird.

Außerdem kann die Wagoneer-Baureihe als erstes Fahrzeug überhaupt mit dem neuen "Amazon Fire-TV for Auto" ausgestattet werden. Diese Entertainment-Funktion wird in das Uconnect-5-Multimediasystem integriert. Damit soll ein getrenntes streamen von Videos zu einzelnen Sitzplätzen ermöglicht und die von Fire TV Home bekannten Apps integriert werden. Das Fire TV-System synchronisiert sich dabei mit einem bestehenden Amazon-Konto und stellt dann unterwegs dieselben Funktionen und Inhalte zur Verfügung wie am heimischen TV-Gerät.

Stellantis Als erster Hersteller bringt Jeep Amazon Fire TV for Auto in ein Fahrzeug.

Wagoneer und Grand Wagoneer

Neben dem Grand Wagoneer, der als Luxus-SUV den großen Lincoln- und Cadillac-Modellen Paroli bieten soll, wird es auch eine Wagoneer-Variante ohne die Bezeichnung "Grand" geben. Die fährt dann mit etwas weniger pompöser Ausstattung, aber immer noch reichlich Luxus vor und soll Kunden bedienen, die ansonsten beispielsweise mit einem Ford Expedition liebäugeln würden.

Zu technischen Details hat Jeep noch keinerlei Informationen herausgegeben. Lediglich ein Plug-in-Hybrid-Antrieb wurde angekündigt, der ausweislich eines eingeblendeten Bildes vom Aufbau her wie der neue Jeep Wrangler 4xe auf eine im Getriebe integrierte E-Maschine setzen wird. Leistungsdaten, Abmessungen – alles noch geheim.

Man kann sich jedoch einiges zusammenreimen. Zunächst schon durch die Plattformtechnik, die wohl auf dem Pick-up-Truck Ram 1500 basieren wird, allerdings mit Einzelradaufhängung und Luftfederung rundum. Und andererseits durch das Wettbewerbsumfeld wie Cadillac Escalade die Dimensionen, was wohl auf bis zu 5,7 Meter Länge hinauslaufen wird.

Wagoneer als eigene Marke

Interessant jedoch ein anderes Detail: Stellantis, der aus FCA und PSA geformte Riesenkonzern, führt den Wagoneer inzwischen als eigene Sub-Marke neben Jeep. Das deutet darauf hin, dass hier ähnlich zu Land Rover/Range Rover eine Unterteilung in zwei Marken-Linien mit weiteren Modellen erfolgen wird.

Jeep Grand Wagoneer kommt als Plug-in-Hybrid

Neben dem noch unbekannten Plug-in-Hybrid-Paket als voraussichtliche Top-Motorisierung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der 5,7-Liter V8 aus dem Ram zum Einsatz kommen. Außerdem könnte ein Reihensechszylinder mit rund drei Liter Hubraum seinen Weg unter die Haube des Jeep Grand Wagoneer finden, eine solche Maschine ist als konzernweites FCA-Aggregat bereits seit längerem in der Gerüchteküche unterwegs. Preislich darf man sich ebenfalls Werte nahe dem Wettbewerb vorstellen, was in den USA auf rund 60.000 Dollar Basispreis hinauslaufen könnte.

Ob der Grand Wagoneer auch nach Europa kommt, ist noch keine ausgemachte Sache. Das Segment der Riesen-SUV wie Mercedes GLS oder BMW X7 ist selbst in Deutschland nur überschaubar vertreten, Wettbewerber wie Cadillac oder Toyota mit dem großen Luxus-Land Cruiser V8 haben sich längst aus unserem Markt zurückgezogen.

Fazit

Das war eine lange Reise, und sie ist noch nicht zu Ende: Seit Jahren kündigt Jeep einen großen Siebensitzer oberhalb des Grand Cherokee an, nun scheint das Projekt endlich auf die Zielgerade zu biegen. Der Auftritt des wuchtigen Offroaders macht allerdings auch klar, dass hauptsächlich konservative US-Kunden im Visier der Entwickler und Designer standen. Trotz des angekündigten Plug-in-Hybrid-Antriebs und einer Armada an Bildschirmen im Innenraum ist das vorgestellte Konzept für die heutige Zeit wenig visionär.