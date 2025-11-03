Kanada feiert 50 Jahre BMW 3er: Mehr M-Sirup im Ahornland

Sechs Modellgenerationen und 50 Jahre Marktpräsenz – wenn das für BMW in Kanada kein Grund zum Feiern ist. Zum Jubiläum legen die Bayern zum Modelljahr 2026 die 50 Jahre Edition auf. Als Basis dient der BMW M340i xDrive. Aufgelegt werden nur 100 Exemplare.

Dieses Sondermodell ist eine Hommage an die sechs vorherigen Generationen der 3er -Reihe und besticht durch einzigartige Designelemente, die von ihrer Geschichte inspiriert sind.

M-Ausstattungen und Sonder-Plaketten Die 50 Jahre Edition ist in sechs exklusiven BMW Individual Lackierungen erhältlich, die jeweils eine charakteristische Farbe der sechs vorherigen Generationen widerspiegeln: Madeirarot Metallic, Lagunagrün Metallic, Avusblau Metallic, Carbonschwarz Metallic, Tiefgrün Metallic und Citrinschwarz Metallic. Ergänzend zu den Lackierungen bietet die 50 Jahre Edition exklusive Details wie 20-Zoll-Schmiederäder von M Performance, eine M Performance Abgasanlage und eine BMW Individual Merino Lederausstattung. Hinzu kommen ein spezieller Editionsschriftzug auf dem Heck, entsprechend beschriftete Einstiegsleisten sowie eine exklusive Sondermodellplakette auf der Mittelkonsole. Abgerundet wird das Sondermodell durch M-Farben auf den Plaketten, eine rote 12-Uhr-Markierung am Lenkrad und Carbon-Zierleisten im Cockpit.

Auf der Antriebsseite kommt der erst kürzlich auf 392 PS erstarkte B58-Reihensechszylinder zum Einsatz.