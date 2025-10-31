Kia Telluride 2026: Ist das die coolste Tarnfolie überhaupt?

Nur wenige Wochen vor seiner Weltpremiere gibt Kia erstmals einen realen Blick auf die nächste Generation des Telluride frei – allerdings in ungewöhnlicher Verpackung. Der große SUV ist derzeit in Nordamerika unterwegs, um seine Offroad-Fähigkeiten zu demonstrieren. Doch das eigentlich Aufsehenerregende ist nicht die Testfahrt, sondern die Tarnung selbst: Eine farbige Folie, die auf den ersten Blick nach Kunstwerk aussieht, aber ihren Zweck erfüllt. Wie die bekannten, meist schwarz-weißen Tarnfolien von Erlkönigen mit willkürlichen Mustern verhüllt die Kia-Folierung viele Details des kommenden Familien-SUV.

Tarnung mit Stil Für die Folie griffen die Designer auf hunderte Skizzen aus der frühen Entwicklungsphase des Telluride zurück. Die Linien, Silhouetten und Umrisse dieser Entwürfe wurden übereinandergelegt, bis ein komplexes Muster entstand. Das Resultat erinnert an die grafischen Arbeiten des 1990 verstorbenen US-Künstlers Keith Haring und seine berühmten, von prägnanten Linien gekennzeichneten Werke im Graffiti-Stil. Kia übertrug dieses Prinzip auf den Telluride als Tarnfolie, die den Entstehungsprozess selbst sichtbar macht. Farblich reicht die Folie von Orange an der Front bis zu Violett am Heck. Damit fügt sich die Tarnung auch funktional in die Lichtarchitektur ein: Das Orange harmoniert mit den vorderen Tagfahrleuchten, während der violette Übergang am Heck für optische Tiefe sorgt.

Als besonderen Gag haben die Designer Koordinaten auf der Seite aufgebracht. Wer diese bei Google eingibt, landet mitten in der US-Stadt Telluride im Südwesten des US-Bundesstaates Colorado, Namensgeber des großen SUV. Was sich unter der Tarnung verbirgt, ist damit ausreichend geklärt.

Großer Familien-SUV Der Kia Telluride ist der größte SUV im nordamerikanischen Modellprogramm von Kia und richtet sich vor allem an Familien mit hohem Platzbedarf. Mit einer Länge von rund fünf Metern, einer Breite von knapp zwei Metern und drei Sitzreihen bietet er je nach Ausstattung Platz für sieben oder acht Personen. Das Fahrzeug kombiniert großzügige Raumverhältnisse mit einer betont klaren, kantigen Formensprache, die an amerikanische Fullsize-SUVs erinnert.

Angetrieben wird der Telluride derzeit von einem 3,8 Liter großen V6-Benziner mit Direkteinspritzung, der rund 295 PS und etwa 355 Newtonmeter Drehmoment bringt. Die Kraftübertragung übernimmt eine achtstufige Automatik, wahlweise mit Front- oder Allradantrieb. Parallel arbeitet Kia an einer neuen Hybridvariante, die für die kommende Modellgeneration vorgesehen ist. Dabei soll ein 2,5-Liter-Turbovierzylinder mit einem Elektromotor kombiniert werden, um eine Systemleistung von rund 330 PS zu erreichen.