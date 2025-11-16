Nissan Pathfinder Facelift 2026: Familien-SUV bekommt Update

2021 präsentierte Nissan in den USA die fünfte Generation des Pathfinder . Seitdem herrschte Stille um den Fünfmeter-SUV. So still, dass Nissan im April 2025 die Preise senkte, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Nun bringt der Pathfinder-Jahrgang 2026 wieder Bewegung ins Spiel. Das Update setzt auf modernisierte Optik und technische Verbesserungen, während die Plattform gleich bleibt. Vorne zeigt der Pathfinder eine neu gestaltete Stoßstange mit einem flacheren, breiteren Kühlergrill, der von einem Rautenmuster auf Querstreben wechselt. Die markanten Scheinwerfer mit LED-"Augenbrauen" bleiben unverändert.

Ein neues Lackangebot namens Baltic Teal und schwarze statt silberne Dachreling für die gehobenen Ausstattungen SL und Platinum erweitern die Optionen. Das Spitzenmodell erhält zudem ein neues 20-Zoll-Felgendesign.

Innen stärker überarbeitet Im Innenraum fallen die Neuerungen deutlicher aus. Jedes Modell bietet nun serienmäßig einen 12,3-Zoll-Touchscreen mit drahtloser Smartphone-Integration. Ab der Ausstattung SL ersetzt ein volldigitales 12,3-Zoll-Instrumentendisplay die analogen Anzeigen. Die Ablage zum kabellosen Laden wurde überarbeitet und funktioniert durch magnetische Ausrichtung des Smartphones und ein aktives Kühlsystem zuverlässiger und schneller. Weitere Komfort- und Assistenzfunktionen erweitern das technische Angebot, darunter hochauflösende Kameraansichten und ein Kamera-System, das eine virtuelle Sicht durch die Motorhaube ermöglicht.

Antrieb und Leistung bleiben unverändert. Der 3,5-Liter-V6 mit 284 PS arbeitet weiterhin mit einer Neungang-Automatik. Allradantrieb ist für alle Varianten erhältlich und beim geländefokussierten Rock-Creek-Modell serienmäßig, das zusätzlich mit Offroad-Fahrmodi, Höherlegung und grobstolligen Reifen ausgestattet ist. Die maximale Anhängelast bleibt je nach Konfiguration bei bis zu 2,7 Tonnen.

Viel Platz auf fünf Meter Länge Der 5,02 Meter lange Pathfinder bleibt ein vollwertiger Familien-SUV mit wahlweise sieben oder acht Sitzplätzen je nach bestellter Sitzkonfiguration. Die zweite Sitzreihe lässt sich auch mit montiertem Kindersitz nach vorne kippen, um den Zugang nach hinten zu erleichtern. Beim Ladevolumen bleibt der Pathfinder ebenfalls großzügig. Hinter der dritten Sitzreihe stehen 470 Liter zur Verfügung, was auch bei voller Bestuhlung alltagstaugliche Transportkapazität bietet. Werden die Sitze der zweiten Reihe umgelegt, wächst das Stauvolumen auf 1.274 Liter. Mit komplett umgeklappten Sitzen erweitert sich der Laderaum auf insgesamt 2.280 Liter.

Sein öffentliches Debüt feiert der 2026er Pathfinder auf der Los Angeles Auto Show, bevor er Anfang 2026 in den US-Handel kommt. Preise hat Nissan noch nicht bekannt gegeben, allerdings dürfte gegenüber dem aktuellen Modelljahr nur ein moderater Aufschlag zu erwarten sein.