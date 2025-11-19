Hyundai Crater Concept: Hochbeiniger Kompakt-Offroader

Hyundai präsentiert auf der L.A. Auto Show (21. bis 30. November) mit dem Crater Concept einen für US-Verhältnisse optisch kompakten Offroader. Das kantige Fahrzeug fährt in den jetzt von Hyundai erstmals gezeigten Skizzen auf absurd großen Rädern. Die geschätzt 50 Zoll großen Walzen haben keine Chance auf eine Serienverwirklichung, zumal ein Einsteigen in den Crater in dieser Höhe eine ordentliche Portion Athletik verlangen würde. Andererseits würden sich Offroadfans vielleicht über 100 Zentimeter Bodenfreiheit freuen.

Das Concept hat Hyundai in seinem US-Studio im kalifornischen Irvine entwickelt (Hyundai America Technical Center (HATCI)) – es ist also voll und ganz auf die Bedürfnisse US-amerikanischer Kunden ausgelegt. Als Antrieb ist zwar ein reiner Elektroantrieb wahrscheinlich, aber Hyundai hat dazu noch keine Angaben gemacht. Klar ist, dass der Crater weit bessere Offroadfähigkeiten haben soll als Hyundais bisherigen leichten US-Cross-Modelle wie der elektrische Ioniq 5 XRT oder die benzinbetriebenen SUV Santa Cruz XRT und Palisade XRT Pro.

Wirklich geländefähig? Ob der viertürige Crater das Zeug haben wird, gegen beinharte Geländekracher wie den Ford Bronco, Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser oder die Mercedes G-Klasse anzutreten, ist offen. Offroad-Enthusiasten äußern sich in US-Foren eher skeptisch – sie erwarten Modelle, die auf stabilen Rahmen aufbauen und sehen in dem US-Koreaner eher ein Fahrzeug mit brachialer Gelände-Optik. Dass dies vielleicht vielen Nicht-Offroadfahrern genügt, steht auf einem anderen Blatt.

Hyundai dürfte längst an einer Serienversion des Crater arbeiten. Auf seinem Testgelände im kalifornischen Teil der Mojave-Wüste gibt es nicht nur Hochgeschwindigkeits- und Handling-Parcours, am Rand sind auch ernstzunehmende Offroad-Teststrecken in den Wüstensand gegraben, durch die bisher beispielsweise beide Generationen des seit 2018 gebauten großen SUV Palisade musste.

Hyundai In dieser Zeichnung wirken die Räder, als seien sie 50 Zoll groß - in der Serie dürften sie deutlich kleiner sein.



Der Öffentlichkeit stellt Hyundai den Crater in einem Livestream am 20. November um 0:45 Uhr (9:45 Uhr vormittags Pacific Time) vor – hier der Link zum Youtube-Livestream. Am darauffolgenden Tag zeigt Hyundai die Studie dann auf der L.A. Auto Show. Wann der Crater als Serienmodell kommt, ist noch nicht bekannt.