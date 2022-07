Kia XCeed Facelift zum Modelljahr 2023

Mit ersten Designskizzen kündigt der koreanische Autobauer Kia den überarbeiteten XCeed an. Der kompakte Crossover präsentiert sich im Modelljahr 2023 laut Hersteller mit einem weiterentwickelten, geschärften Design und wird erstmals in der betont sportlich auftretenden Ausführung GT-Line erhältlich sein.

Retuschen an Front und Heck

Darüber hinaus kündigt Kia für den aufgefrischten XCeed modernste Assistenztechnologien sowie ein umfassendes Infotainment- und Konnektivitätsangebot an. Auf der Antriebsseite bietet der XCeed zum Modelljahr 2023 wieder die Wahl zwischen drei Turbo-Benzinern, einem Plug-in-Hybrid und einem Diesel-Mildhybrid. Mögliche Änderungen oder Leistungskennwerte nennen die Koreaner noch nicht.

Kia Die Designskizzen deuten nur geringe optische Änderungen an.

Die wie üblich überzeichneten Designskizzen geben noch kein klares Bild von den optischen Veränderungen, deuten aber schon erste Modifikationen an. So bekommt der XCeed Scheinwerfer mit neu gezeichnetem Innenleben sowie neu arrangierte Kühlluftschächte in der Frontschürze. Der Blick auf das Heck kündigt ebenfalls neu gestaltete Rückleuchten sowie einen leicht retuschierten Diffusorbereich an.

Alle Änderungen im Detail will Kia bereits am 18. Juli 2022 benennen, denn dann soll das Tuch vom Serienmodell gezogen werden. In den Handel kommt der neue Modelljahrgang ab September.

Fazit

Kia spendiert dem Kompakt-Crossover XCeed zum Modelljahr 2023 ein kleines Facelift. Das bringt leichte optische Retuschen und eine neue sportliche Ausstattungslinie mit.