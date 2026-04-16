Deutsche Kunden müssen immer noch auf das Comeback von Lancia warten. In Italien ist die Marke bereits seit geraumer Zeit mit dem neuen Ypsilon im Markt verankert. Den neuen Ypsilon gab es bislang als Hybrid und in reinen Elektrovarianten.Der neue Ypsilon Turbo 100 ergänzt die Multi-Energie-Strategie um einen reinen Verbrenner. Der Turbobenziner ist nach Lancia-Angaben für alle konzipiert, die ein direktes und dynamisches Fahrgefühl lieben. Viel interessanter dürfte für viele Kunden allerdings der Ansatz sein, dass der neue Motor den Einstiegspreis für den Ypsilon in Italien um rund 3.000 Euro senkt.Dreizylinder mit 101 PSDer neue Dreizylindermotor bietet 1,2 Liter Hubraum und schöpft daraus dank Turboaufladung 101 PS sowie ein maximales Drehmoment von 205 Nm. Kombiniert wird das Aggregat mit einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe. Aus dem Stand auf 100 km/h soll der Lancia Ypsilon Turbo 100 in 10,2 Sekunden spurten. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 194 km/h angegeben. Dank des Schaltgetriebes beherbergt der Mitteltunnel nun anstelle des Multifunktionstisches ein praktisches Ablagefach.\n\t\t\t,\n\t\tGünstigerer EinstiegspreisZu haben ist der Lancia Ypsilon Turbo 100 in den Ausstattungsvarianten Ypsilon, Ypsilon LX und HF Line. Die Preise inklusive Zulassungskosten starten in Italien bei 22.200 Euro für die Basisausstattung. Die Varianten LX und HF Line sind ab jeweils 25.200 Euro zu haben. Der Preisabstand zu den entsprechenden Hybridvarianten beträgt rund 3.000 Euro. In einem speziellen Einführungsangebot, das nur bis zum 30. April 2026 gilt und an eine Finanzierung gekoppelt ist, liegt der Grundpreis bei nur 15.950 Euro.\n\t\t\t,\n\t\t