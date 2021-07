Legende Automobiles Turbo3 Restomod-Version des Renault 5 Turbo

Mit dem zwischen 1980 und 1982 gebauten R5 Turbo gelang Renault ein gewaltig großer Kleinwagen-Wurf. Der Kleinst-Sportler basiert auf dem R5, der nichts Besonderes war. Aber Renaults Renn-Ingenieure modifizierten das kleine Stadtauto massiv und machten so aus ihm einen heftigen Gruppe-B-Kracher. Sein längs vor der Hinterachse sitzender Vierzylinder-Turbo leistete 160 PS. Die Kraft gelangte über eine manuelle Fünfgang-Schaltung an die Hinterachse, für die Verzögerung waren innenbelüftete Scheibenbremsen rundum zuständig. Die Verlagerung des Motors in die Mitte des Fahrzeugs machte den Renault 5 Turbo zum Zweisitzer. Optisch ist der R5 Turbo an seinen stark verbreiterten Kotflügeln erkennbar, in den hinteren befinden sich Luftein- und Auslässe für die Wasser- und Ölkühlung. Das Dach und die Fronthaube bestehen aus Aluminium. In 6,9 Sekunden spurtete der Renault 5 Turbo auf Tempo 100 – ein Porsche 911 SC brauchte damals 7,0 Sekunden. 1.690 Exemplare des Renners entstanden bei Renault Sport im französischen Dieppe – mit 44.600 DM war der kleine Flitzer ähnlich teuer wie die Basisversion der Mercedes S-Klasse. Jetzt möchte das US-amerikanische Automobil-Startup Legende Automobiles eine Restomod-Version des R5 Turbo als "Turbo3" auf die Räder stellen.

Legende Automobiles Der Turbo3 von Legende Automobiles ist eine Restomod-Version des Renault 5 Turbo.

Extrem breit – wie das Vorbild

Bisher hat Legende Automobiles nur eine im Dunkeln versunkene Vorder- und Rückansicht seines Turbo3 veröffentlicht – bei Facebook. Die eigene Internetseite grüßt nur mit dem Firmenlogo und dem Spruch "Get ready, something cool is coming!" ("Mach dich bereit, es kommt etwas Cooles!"). Auf den Bildern ist bereits zu erkennen, dass der Turbo3 extrem breit gezeichnet ist, die charakteristischen Luftöffnungen an den C-Säulen und einen Dachkanten-Spoiler trägt. Die Frontscheinwerfer arbeiten mit zwei übereinander liegenden LED-Balken, am Heck leuchten T-förmige Rücklichter.

Legende Automobiles In der Heckansicht des Turbo3 sind die Luftöffnungen in den C-Säulen und der Dachkanten-Spoiler erkennbar.

Ex-Renault-Designer

Einer der drei Gründer von Legende Automobiles ist der Franzose Alan Derosier, der zwischen November 2018 und Juni 2019 bei Renault als Exterieur-Designer gearbeitet hat. Derosier betont, dass das Renault-Designteam seine Pläne kennt und sich auf das Ergebnis freut. Der Designer fungiert bei dem Start-up als Creative Director – in den vergangenen Jahren hat er jede Menge eigener retrofuturistischer Fahrzeugentwürfe im Internet veröffentlicht, darunter auch einen neu interpretierten Renault 5 Turbo 2. Den Nachfolger des R5 Turbo hat Renault zwischen 1982 und 1985 insgesamt 3.180 Mal gebaut. Allerdings ist Derosier wichtig, dass sein Turbo-2-Entwurf nichts mit dem neuen Turbo3-Projekt zu tun hat. Aktuell ist er als Chef des Automobil-Designteams bei der Designagentur Kiska im südlich von Salzburg gelegenen Anif beschäftigt – das Projekt Turbo3 betreibt er mit Erlaubnis von Kiska parallel. Alan Derosiers hat Legende Automobiles mit seinen beiden französischen Mitstreitern Charly Bompas und Pierre Chaveyriat gegründet. Bompas ist Miteigentümer des Tuners SoCal Frenchiez Automotive aus dem im Großraum L.A. gelegenen Gardena und Chaveyriat ist Eigentümer des im französischen Montmerle-sur-Saône (auf halber Strecke zwischen Lyon und Mâcon) gelegenen Fahrzeugumbauers Bloodmotorsport. Legende Automobiles selbst hat seinen Sitz im kalifornischen L.A.

Legende Automobiles "Kommt bald!" - mehr Informationen gibt Legende Automobiles bisher nicht zum Turbo3 preis.

Retrofuture statt Restomod

Technische Details zum Turbo3 hat Legende Automobiles noch nicht veröffentlicht. Und auch wenn der Flitzer nach einem retrofuturistischen Auto aussieht, bekräftigt Derosier auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Restomod-Projekt handelt. Bekannte Restomod-Fahrzeuge kommen beispielsweise von den US-Umbauern Singer (Porsche 911 der Baureihe 964) oder Classic Recreations (historische Ford Mustangs und die erste Generation des Ford Bronco). Bei Restomods kommt in ein klassisches Fahrzeug viel neue Technik und jedes Originalteil erfährt eine gründliche Überarbeitung. Eine heftige Änderung des Designs erfolgt dabei bisher nicht – hier traut sich Legende Automobiles weit vor. Moderne Designanpassungen sind eher bei Retrofuture-Autos wie dem EL1 von E-Legend aus dem oberbayerischen Beilngries zu finden, der optisch an den Audi Sport Quattro S1 angelehnt ist. Aber im Gegensatz zum EL1 bekommt der Turbo3 einen Verbrennungsmotor – für die Zukunft schließt Derosier auch einen rein elektrischen Antrieb nicht aus. Legende Automobiles möchte seinen Turbo3 noch im Juli 2021 vorstellen. Auf den Markt kommt das Auto dann zuerst in den USA – Alan Derosier freut sich, dass man dann so ähnlich startet, wie das große Vorbild Singer vor zwölf Jahren.

Fazit

Klassische Rallye-Autos der 1980er-Jahre sehen anscheinend zu gut aus, als dass man sie jetzt nicht noch wieder in weiterentwickelter Form neu auf die Straße bringen könnte. So plant das amerikanische Automobil-Start-up Legende Automobiles eine Restomod-Version des Renault 5 Turbo. Das Auto soll Turbo3 heißen, sicher, um eventuellen Namensrechte-Stress mit Renault zu vermeiden. Die ersten schematischen Bilder lassen einen breit gebauten Renner erahnen. Technische Details oder irgendwelche Daten zur Vorstellung des Autos gibt das Start-up nächste Woche bekannt – auf den Markt kommt der Turbo3 zuerst in den USA.

Retrofuturistische Renner mit Gruppe-B-Vorbildern sind Trend – erst kürzlich hat E-Legend aus Beilngries mit dem EL1 einen Retrofuture-Renner präsentiert, dessen Vorbild der Audi Sport Quattro S1 ist. Die Bayern arbeiten mit dem EL2 und dem EL3 noch an zwei weiteren Gruppe-B-Retrofuture-Sportlern. Aber während E-Legend bei seinen als Neuentwicklungen komplett auf Elektroantriebe setzt, kommt die erste Generation des Turbo3 als Restomod-Modell mit einem Verbrennungsmotor auf den Markt. Die ersten Exemplare sind für den US-Markt bestimmt.