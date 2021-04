Ford Bronco von Classic Recreations Restomod der ersten Generation mit 466 PS

Classic Recreations aus Yukon im US-Bundesstaat Oklahoma hat sich in den vergangenen 15 Jahren mit Ford-Mustang-Restomods einen Namen gemacht. Jetzt erweitert der Spezialist sein Angebot um den Ford Bronco der ersten von 1967 bis 1977 gebauten Generation. Von außen sehen die aufgefrischten Broncos aus, als wären sie gerade aus den Showrooms der Händler gerollt – auf Wunsch kommt aber jeder erdenkliche Farbe aufs Blech, also auch Farben, die Ende der 1960er-Jahre noch nicht zur Verfügung standen. Im Innenraum und unter dem Blech rüstet Classic Recreations die Modelle zudem mit vielen Upgrades aus.

DAVID CAMPBELL Classic Recreations versieht den Bronco mit einem komplett neuen Gelände-Fahrwerk inklusive neuer Achsen.

Komplett neues Fahrwerk

Innen gibt neue Ledersitze vom Mustang-Sitze-Spezialisten TMI aus dem kalifornischen Corona. Für die Ohren gibt es eine FPX-5.1200-5-Kanal-Audioanlage von Focal inklusive Subwoofer. Als Fahrwerk setzt Classic Recreations die 2.5-Factory-Race-Serie mit RS spezifischen Ventilen von Fox Racing ein. Vorn und hinten kommen Currie-Rock-Jock-High-Pinion-Dana-Achsen zum Einsatz, außerdem gibt es noch ein Fox-ATS-Lenkungsstabilisator-Kit und ein Fox-Factory-2.0-Bump-Stop-Kit. Den Kontakt zum Untergrund stellen BFGoodrich-KO2-All-Terrain-Reifen her, die auf Felgen von American Racing aufgezogen sind. Die Sechs-Kolben-Bremsanlage arbeitet mit innenbelüfteten Scheiben.

DAVID CAMPBELL Die Fox-Dämpfer sind für den Einsatz im harten Gelände ausgelegt.

5,0-Liter-V8 mit 460 PS

Das Highlight des Restomod-Bronco sitzt aber unter der Fronthaube: Dort blubbert eine Ford Performance Gen 3 Coyote Crate Engine. Der 5,0-Liter-V8-Motor leistet serienmäßig 466 PS. Classic Recreations fügt auf Wunsch noch eine Vaporworx-Kraftstoffpumpe und einen BeCool-Aluminium-Querstromkühler mit zwei elektrischen Lüftern hinzu. Und die im Innenraum verbaute Focal-Audioanlage muss gegen das Brüllen einer Magnaflow-Edelstahl-Abgasanlage ankämpfen.

Der Preis für eine vollständig nach Kundenwünschen durchgeführte Restomod-Restauration eines Ford Bronco der ersten Generation beträgt 224.900 Dollar (aktuell umgerechnet zirka 188.960 Euro).

Fazit

Restomods – der eine mag sie, der andere sieht in ihnen eine Zerstörung von automobil-kulturellem Erbe. Allerdings dürften trotz steigender Restomod-Angebote in den meisten Fällen noch genügend Modelle des jeweiligen Klassikers im Originalzustand übrig bleiben. Unabhängig von der Meinung anderer, darf natürlich jeder mit seinem Auto machen, was er möchte. Laut der US-Vereinigung der Nachrüsthersteller SEMA (Specialty Equipment Market Association) scheint der Restomod-Trend in den USA auch dazu zu führen, dass sich jüngere Menschen wieder vermehrt für klassische Autos interessieren. Ein schickes klassisches Design in Kombination mit deutlich aufgefrischter Technik lockt junge Menschen anscheinend mehr an als Patina und möglichst originale Technik.

Der Ford Bronco von Classic Recreations überzeugt optisch bereits mit seinem originalgetreuen Neuwagen-Look. Das deutlich verbesserte Offroad-Fahrwerk wird in Kombination mit dem neuen 466-PS-Motor zudem richtig Spaß machen. Der Preis in Höhe von 224.900 Dollar wirkt im ersten Moment hoch – allerdings steckt in einem komplett restaurierten Fahrzeug der 1960er- und 1970er-Jahre auch extrem viel Arbeit, was den Preis angemessen erscheinen lässt.