DS7 Crossback Élysée Panzer-SUV für Emmanuel Macron

Während andere bedeutsame Staatsoberhäupter wie Joe Biden und Wladimir Putin in wuchtigen Limousinen wie dem Cadillac The Beast und dem Aurus Senat unterwegs sind, cruist Emmanuel Macron lieber im Hochsitz durch die Straßen. DS7 Crossback Élysée heißt das Luxus-SUV, in dem man Frankreichs Präsident seit Neuestem chauffiert. Die République und DS Automobiles präsentierten das Modell erst kürzlich bei einer Feier zum Gedenktag an den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg vom 11. November 1918.

Kommt euch die französische Staatskarosse bekannt vor? Nun, es wäre komisch, wenn nicht. Der Élysée basiert schließlich auf dem DS7 Crossback E-Tense 4x4 300. Was Letzterer natürlich nicht hat: eine zusätzlich verbaute Panzerung, präsidententaugliche Sonderausstattungen und das verlängerte Chassis der Staatskarosse, die mit einer noblen Lackierung in Encre Blau Metallic daher kommt. Ansonsten macht sich der DS7 Crossback Élysée außen durch blau-rote Blinklichter an der Front kenntlich. An den vorderen Kotflügeln stecken abnehmbare Fahnenhalter. Plaketten mit dem Schriftkürzel RF (für République Française) und kleine Frankreich-Embleme finden sich an der Motorhaube, an den Vordertüren sowie am Kofferraum. Zudem verrät sich die Staatskutsche mit den speziellen 20-Zoll-Rädern und einer Haifischflossen-Antenne für das besondere Telekommunikations-System.

DS Automobiles Der DS7 Crossback Élysée macht sich außen unter anderem durch blau-rote Blinklichter an der Front kenntlich.

Komfort en masse im mobilen Büro

Gegenüber dem herkömmlichen DS7 Crossback E-Tense wächst die Gesamtlänge beim Élysée von 4,57 auf 4,79 Meter an. Dabei verlängert sich der Radstand um 20 Zentimeter auf 2,94 Meter. Die Breite bleibt mit 1,91 Metern identisch, ebenso die Höhe mit 1,62 Metern. In der Praxis genießt Macron so insgesamt 545 Millimeter Beinfreiheit im Fond. Genügend Platz also, um unterwegs mit Laptop und Co. zu hantieren. Anstatt mit einer durchgängigen Rückbank verwöhnt das Panzer-SUV den Präsidenten und einen weiteren Insassen hinten mit zwei durch Armlehnen getrennten Einzelsitzen. Praktische Features wie kabellose Lademöglichkeiten, USB-Anschlüsse und ein offener, zentral platzierter Dokumentenhalter sollen die Fahrten für Macron möglichst unkompliziert gestalten.

DS Automobiles Die Armlehne bietet eine Bedienkonsole für Beleuchtung, Sitzheizung und Co. sowie Schalter zur automatischen Sitzverstellung.

Bekannter Antriebsstrang

Bezüglich Motorisierung und Co. gibt es im Vergleich zum herkömmlichen DS7 Crossback E-Tense 4x4 300 keine Veränderungen. Der gepanzerte Crossover verfügt über denselben Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang wie sein Modellvater – der setzt sich der Antrieb aus einem 1,6-Liter-Vierzylinder-Motor und zwei jeweils 110 PS starken E-Maschinen samt einem 13,2-kWh-Akkupack zusammen. Kumuliert ergibt sich für den Allradler eine Systemleistung von 300 PS und 520 Newtonmeter Drehmoment.

Fazit

Frankreichs Regierung und DS haben im Rahmen staatlicher Feierlichkeiten den DS7 Crossback Élysée präsentiert, in dem fortan Präsident Macron chauffiert wird. Dass das SUV deshalb ziemlich nobel anmutet und mit allerlei Sonderausstattungen vollgestopft wird, ist klar. Dazu gibt es einen verlängerten Radstand, die Antriebstechnik verbleibt dagegen im Serienzustand.