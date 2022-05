Mercedes-AMG E63 S Final Edition Abgesang für den V8

Die nächste E-Klasse-Generation verzichtet auch als AMG wohl auf Achtzylinder. Der vermutlich letzte V8 in der E-Klasse kommt in Form eines Sondermodells.

Der vier Liter große Biturbo-V8 stand lange Zeit für die Standardmotorisierung in zahlreichen AMG-Modellen. In der kommenden E-Klasse-Generation wird der Achtzylinder aber wohl keine Rolle mehr spielen. Wer sich noch eine E-Klasse mit V8-Motor sichern möchte, muss zum kommenden Sondermodell Mercedes-AMG E63 S Final Edition greifen, zu dem jetzt erste Infos und Bilder im Netz aufgetaucht sind. Offiziell hat Mercedes zum Sondermodell noch nichts kommuniziert.

Sonderlack und Editions-Dekor

Die Final Edition kommt natürlich mit dem 612 PS und 850 Nm starken Achtzylinder in Kombination mit Allradantrieb und Neungang-Automatik. Als Final Edition bringt er aber zudem noch etwas mehr Ausstattung mit als das Basismodell. Äußerlich gibt sich der V8-AMG an einer mattgrauen Lackierung sowie speziellen Folierungen auf den Flanken zu erkennen. In den Radhäusern stecken 20 Zoll große Leichtmetall-Schmiedefelgen im Sieben-Doppelspeichen-Design. Die Karosserie werten zusätzliche Carbon-Zierelemente und eine AMG-Plakette auf der C-Säule auf. Mit an Bord ist auch das Night-Paket.

Im Cockpit erwarten die V8-Piloten mit grau-schwarzem Leder überzogene Performance-Sitze sowie ein passendes Performance-Lenkrad. Durchzogen ist die Lederausstattung mit gelben Kedern und gelben Kontrastnähten. Flankierend prägen zahlreiche Carbon-Applikationen die Cockpitlandschaft.

Zu welchem Preis und auf welchen Märkten die Mercedes-AMG E63 S Final Edition zu haben sein wird ist noch nicht bekannt. Das Basismodell E 63 S 4Matic+ kostet ab 129.960 Euro. Der Letzte seiner Art dürfte deutlich teurer ausfallen.

Fazit

Mercedes legt zum V8-Abschied in der E-Klasse ein finales Sondermodell des AMG E 63 S auf. Das bekommt eine spezielle Optik, aber nicht mehr Leistung. Dennoch wird das Achtzylindermodell seine Liebhaber finden.