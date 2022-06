Mercedes-AMG GLE Edition 55 Großer SUV in Feierlaune

Mercedes feiert 2022 das Jubiläum "55 Jahre AMG" und legt dazu verschiedene Sondermodelle auf. Nach der A-Klasse und dem G-Modell wird auch die GLE-Familie mit einer Edition 55 bedacht. Insgesamt sechs Varianten auf Basis von SUV und Coupé hält Mercedes für seine Kunden bereit; alle mit exklusiven Ausstattungsumfängen, die ausschließlich für die Edition 55 aufgelegt werden und auch nur zeitlich limitiert verfügbar sind.

Außen schwarz oder weiß

Als Erkennungszeichen der Edition 55, die ausschließlich in den Farben Schwarz oder Weiß geordert werden kann, findet sich an beiden Fahrzeugseiten eine spezielle Folierung mit dem AMG-Wappen und angedeuteter AMG-Raute. Ein Kontrastprogramm fahren die tantalgrau matt lackierten AMG-Schmiederäder im Kreuzspeichen-Design mit glanzgedrehtem Felgenhorn und 22 Zoll Durchmesser. Die Radnabenabdeckungen zieren ein Edition 55-Schriftzug und ein Lorbeerkranz.

Das serienmäßige Night-Paket spült zahlreiche hochglanzschwarz lackierte Karosserieanbauteile an den GLE. Dazu zählen der Frontsplitter und die Zierleiste der Frontschürze, die Außenspiegelgehäuse, die Fenstereinfassungen und die Zierleiste der Heckschürze. Hinzu kommen wärmedämmend dunkel getöntes Glas ab der B-Säule sowie zwei schwarz verchromte Doppelendrohrblenden. Erst wenn der GLE nach neuem Sprit verlangt, offenbart sich der Tankverschluss in Silberchrom mit AMG-Schriftzug.

Innen rot und schwarz

Wie schon bei den anderen Edition 55-Sondermodellen ist auch der GLE-Innenraum vom Kontrast in Schwarz und Rot geprägt. Die Edelstahl-Einstiegsleisten empfangen die Passagiere mit einem rot beleuchteten AMG-Schriftzug. Die Füße gleiten auf schwarze Velours-Fußmatten mit roter Einfassung und rot gesticktem Edition 55-Schriftzug, während sich das Hinterteil auf mit schwarzem und rotem Leder bezogenen Sportsitzen bettet. Optional werden auch die Türverkleidungen und die Mittelkonsole in dieser Farbkombination gestaltet. Das GLE 63 S-Modell trägt dieses erweiterte Farbkonzept serienmäßig. Die Handauflage in der Mittelkonsole ist mit einem geprägten AMG-Wappen veredelt. Auch am Lenkrad finden sich Jubiläums-Plaketten. Abgerundet wird das Ambiente durch mattschwarze Carbon-Zierelemente.

Zu haben ist die Edition 55 für die AMG-Motorisierungen GLE 53 4Matic+, GLE 63 4Matic+ und GLE 63 S 4Matic+ in jeweils beiden Karosserievarianten. Die Aufpreise für das Editions-Paket reichen von 5.950 bis 13.090 Euro in Abhängigkeit vom gewählten Basismodell. Immer im Preis enthalten ist eine maßgefertigte Indoor-Abdeckplane. Bestellt werden können die Edition 55-Modelle ab sofort, aber limitiert nur bis Dezember 2022.

Fazit

Mercedes feiert 55 Jahre AMG auch mit Sondermodellen für die GLE-Familie. Die bringen eine erweiterte Ausstattung und ein spezielles Farbkonzept mit. Zu Aufpreisen zwischen knapp 6.000 und 13.000 Euro gibt es zwar auch eine Abdeckplane, aber nicht mehr Leistung.