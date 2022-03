Mercedes‑AMG G 63 Edition 55 AMG wird 55 und feiert mit einem Sonder-G

Seit 55 Jahren sorgt AMG für potente Mercedes-Modelle. Seit gut 20 Jahren kleben die drei Buchstaben auch am Mercedes G-Modell. Zum jetzt anstehenden AMG-Jubiläum wird aus G und AMG die exklusive Mercedes‑AMG G 63 Edition 55. Die ist zwar nicht nach Stückzahlen limitiert, kann aber ab sofort nur bis Oktober 2022 bestellt werden, was der Verbreitung ebenfalls enge Grenzen setzt.

Ein wenig Farbe und ein paar Aufkleber

Zu haben ist die Mercedes‑AMG G 63 Edition 55 in zwei Lackierung – wahlweise in Obsidianschwarz metallic oder in G Manufaktur opalithweiß bright – sprich in Schwarz oder Weiß. Jeweils farblich darauf abgestimmt findet sich an beiden Fahrzeugseiten eine Folierung mit dem AMG Wappen und angedeuteter AMG Raute. Ergänzend packt AMG in die Radhäuser 22 Zoll große Schmiederäder im Kreuzspeichen-Design mit glanzgedrehtem Felgenhorn, die im Finish tantalgrau matt lackiert antreten. Oben drauf werten die G-Sondermodelle die AMG Night-Paket I und II auf. Damit auch beim Tanken des V8 eine gewisse Freude aufkommt, verschließt ein Tankdeckel in Silberchrom mit AMG-Schriftzug den Einfüllstutzen.

Schwarz-Rot-Carbon-Interieur

Gefeiert wird auch im Interieur, das vom Kontrast in Schwarz und Rot geprägt wird. Einstiegsleisten in Edelstahl mit rot beleuchtetem AMG-Schriftzug begrüßen den Fahrer. Passend dazu tragen die schwarzen AMG-Fußmatten aus Velours eine rote Kontrastnaht und einen in Rot gewebten "Edition 55"-Schriftzug. Eine Jubiläumsplakette ziert das Lenkrad, die AMG-Sitze hüllen sich in zweifarbige (classicrot/schwarz) Nappaleder-Bezüge. Die Kerzen auf dem Kuchen symbolisieren matt gehaltene Carbon-Applikationen.

Und wenn die Party vorüber ist, kann das G-Modell unter ein maßgeschneidertes AMG-Indoor-Car-Cover schlüpfen. Mit seiner atmungsaktiven Außenhaut aus reißfestem Kunstfasergewebe und dem antistatischen Innengewebe aus Flanell schützt es das Fahrzeug in der Garage vor Staub und Kratzern.

Sie wollen mitfeiern? Dann ab zum Händler und bei der Bestellung eines 180.940 Euro teuren G 63 den Haken beim Ausstattungspaket "AMG Edition 55" gesetzt. Der reißt dann allerdings ein Loch in Höhe von zusätzlich 17.850 Euro in die Kasse.

Fazit

Mercedes feiert 55 Jahre AMG mit einem Sondermodell der G-Klasse. Das Editions-Paket ist nur für den G 63 zu haben und kostet fast 18.000 Euro Aufpreis.