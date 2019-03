Neben der A-Klasse breitet Mercedes auf der Frontantriebsplattform „MFA2“ eine extrem vielseitige Modellen-Landschaft aus. Neben A- und B-Klasse, CLA und CLA Shooting Brake wartet noch ein neuer GLA sowie mit dem GLB ein komplett neues Kompakt-SUV.

Neuer Mercedes GLB auch als Siebensitzer

Hier ist der neue Mercedes GLB unterwegs 1:48 Min.

Lange hatte man bei Mercedes zu einer langen B-Klasse tendiert, um auch den Ansprüchen von Familien gerecht zu werden. Schließlich wurde daraus in Zeiten des SUV-Booms ein SUV im Stil des noch 2019 debütierenden Luxus-SUV GLS von rund 4,60 Meter Länge und einem Kofferraumvolumen von 500 Litern. Genug Platz, um eine faltbare dritte Sitzreihe anzubieten – fertig ist der Siebensitzer.

Optisch zeigt sich der neue Mercedes GLB mit kurzen Überhängen und auffällig seil stehenden Seitenscheiben, was natürlich an den Urvater alles Mercedes-Allradler, das G-Modell, erinnern soll. Aber eben nicht nur. Zusammen mit dem fast waagerechten Dach und der steilen Heckscheibe erweckt er den Eindruck eines Mini-GLS. Die untere Türlinie steigt sanft nach hinten ab, während das leicht neigende Dach in einem Dachkantenspoiler ausläuft.

Mercedes GLB: Erste Bilder vom Kompakt-SUV auf A-Klasse-Basis 1/32 Mercedes testet den neuen GLB aktuell auf dem Nürburgring. Foto: Stefan Baldauf

Angetrieben wird der neuen Mercedes GLB, der sich die Technik mit dem kommenden GLA teilt, von den bekannten Motoren aus Daimlers Kompaktsegment. Den Anfang macht ein 1,5-Liter im GLB 180d als Basismotor sowie der Zweiliter-Diesel im GLB 200d mit 150 PS. Des Weiteren werkelt noch eine 190-PS-Version im GLB 220d. Bei den Benziner geht’s los mit dem 160 PS starken Vierzylinder von Renault im GLB 200, eine schwächere Version als GLB 140 folgt mit 136 PS.

Analog zur A-Klasse dürfte der GLB dann auch noch als Power-Version AMG GLB35 mit rund 300 PS aus einem Zweiliter-Benziner kommen, die Top-Range komplettiert dann der Mercedes-AMG GLB 45 mit 408 PS sowie Doppelkupplungsgetriebe. Allrad dürfte bei den stärken Motoren zur Pflichtübung gehören. Nach aktuellem Planungsstand wird es den GLB zunächst nicht als Plug-in Hybrid geben. Warum? Der wäre eh erst ab Ende 2021 verfügbar gewesen und da wird dann bereits eine elektrische Version des GLB vor ihrer Weltpremiere stehen. Der EQB basiert dann aber nicht auf der MFA2-Plattform, sondern auf einer weiterentwickelten EVA-Bodengruppe, die ausschließlich für Elektrofahrzeuge gedacht ist.

Mercedes GLB: Die wichtigsten Infos auf einen Blick 39 Sek.

GLB kostet nicht unter 35.000 Euro

Klar dürfte auch sein, dass Mercedes auch im rustikalen GLB ebenfalls das spektakuläre neue Widescreen-Cockpit mit den freistehenden Bildschirmen verbaut. Außerdem kommt der GLB in den Genuss aller Ausstattungselemente seines Urvaters. Der angepeilte Basispreis dürfte nicht unter 35.000 Euro liegen.