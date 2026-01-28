Neue Porsche Werksabholung: Wenigstens einmal Rennstrecke

Patente Sportwagen, die ihr Leben beim 30-km/h-Schaulaufen in deutschen Innenstädten, oder (noch schlimmer!) in einer geschlossenen Garage als Wertanlage verdingen, sind eine tragische Geschichte. Leider gibt es hier keine Auflagen zur artgerechten Haltung, doch wenigstens Porsche stemmt sich jetzt mit einem niederschwelligen Angebot gegen das Performance-Versauern. Es gibt neue Optionen für die Werksabholung von Neuwagen – ganz ohne Werk.

Bis heute sind noch immer fast 80 Prozent aller jemals zugelassenen Porsche 911 auf den Straßen unterwegs. Und was glauben Sie, wie viele davon nie den Asphalt einer Rennstrecke unter den Rädern hatten? Natürlich muss jetzt nicht zwingend jeder die Amateur-Karriere am Wochenende anstreben, nur weil er bei Porsche seine Autos kauft. Aber ein bisschen Rundkurs-Luft darf man zumindest den Sportwagen der Zuffenhausener ja doch mal zumuten.

Drei Pakete mit fahrdynamischem Anteil Wer die Werksabholung bucht, kann seinen Neuwagen künftig auch in den Experience-Centers in Leipzig oder Hockenheim entgegennehmen. Drei unterschiedliche Pakete bietet Porsche dafür an.

1. Werksabholung für 2.023 Euro

Hier hat der Kunde 60 Minuten Fahrzeit auf dem Handlingkurs im 1-zu-1-Coaching.

2. Werksabholung Advanced für 2.875 Euro

Hier hat der Kunde 90 Minuten Fahrzeit auf dem Handlingkurs im 1-zu-1-Coaching.

3. Werksabholung Accelerate für 4.959 Euro

Hier hat der Kunde 120 Minuten Fahrzeit im 1-zu-1-Coaching und das Absolvieren wird als PEC Precision Training gewertet, was den Kunden für eine Teilnahme am (ebenfalls kostenpflichtigen) Performance Training qualifiziert.

Alle drei Angebote eint die Tatsache, dass nicht das eigene, sondern ein baugleiches Modell aus dem PEC-Fuhrpark für den Streckeneinsatz genutzt wird. Bedeutet also, dass Ihr Fahrzeug selbst nun doch keine Rundkurs-Luft schnuppern darf – aber immerhin Sie als Fahrer. Außerdem spendiert Porsche noch ein 3-Gänge-Menü, einen Museums-Gutschein, einen Abholservice vom nächstgelegenen Bahnhof, und das gekaufte Auto wird vollgetankt übergeben. Zudem erhalten die Kunden im Nachgang die Aufzeichnung einer Referenzrunde inklusive Audio-Kommentar vom Instruktor.