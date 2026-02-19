Tesla, Audi, BMW?: Autos dieser Marken fahren am häufigsten auf Pump

Auswertungsgrundlage sind sämtliche Autokredite, die in den vergangenen zwei Jahren über das Portal abgeschlossen wurden.
Entscheidend ist nicht die absolute Zahl der Finanzierungen, sondern das Verhältnis zwischen Kreditanteil und tatsächlichem Fahrzeugbestand in Deutschland.
Tesla mit höchstem Autokredit-Index
Am deutlichsten fällt die Abweichung bei Tesla aus. Der Anteil der Marke am Kreditgeschäft liegt 113 Prozent über ihrem Anteil am deutschen Fahrzeugbestand. Der berechnete Autokredit-Index erreicht 213 Punkte. Ein Indexwert von 100 entspricht dem Durchschnitt.
Auf den Plätzen zwei und drei folgen BMW mit einem Index von 167 sowie Audi mit 147 Punkten. Auch Kia und Porsche liegen oberhalb des Durchschnitts.
Volumenmarken unterrepräsentiert
Unter dem Durchschnitt liegen unter anderem Volkswagen mit einem Index von 68, Opel mit 56 sowie Toyota mit 53 Punkten. Am niedrigsten ist der Wert bei Smart mit einem Index von 31.
Die Auswertung nennt keine konkreten Gründe für die Unterschiede. Auffällig ist jedoch, dass Hersteller mit höherem Durchschnittspreis im Kreditgeschäft häufiger vertreten sind als volumenstarke Marken mit breiter Bestandsbasis.
Zweckgebundene Kredite günstiger
Neben der Markenverteilung hat Verivox auch die Zinssätze analysiert. Zweckgebundene Autokredite sind im Durchschnitt 19 Prozent günstiger als Kredite zur freien Verwendung. Das Fahrzeug dient der Bank als zusätzliche Sicherheit.
Bei einem Darlehen über 20.000 Euro mit einer Laufzeit von sechs Jahren ergibt sich laut Berechnung ein Kostenvorteil von 843 Euro gegenüber einem vergleichbaren Kredit ohne Zweckbindung. Die tatsächliche Ersparnis hängt von Bonität und individueller Kondition ab.
Methodik der Untersuchung
Berücksichtigt wurden die 25 Marken mit den meisten über Verivox abgeschlossenen Autokrediten. Deren Kreditanteil wurde jeweils ins Verhältnis zum Anteil am gesamten Pkw-Bestand gesetzt. Die Bestandszahlen stammen vom Kraftfahrt-Bundesamt. Ergänzend verweist Verivox auf Marktstudien des Bankenfachverbands zur Konsum- und Kfz-Finanzierung.