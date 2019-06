Neuer Kia Sorento (2021) Crossover Generation 4 erwischt

Die Nummer 4 mit dem internen Code „MQ4“ wurde nun bei Bremsentests in den Alpen abgeschossen, als der Prototyp einen BMW X5 im Schlepptau hatte.

Sorento im Telluride-Stil

Kia Das Design des Telluride steht Pate für den neuen Sorento.

Noch schwer getarnt, zeigt sich der große SUV mit seinen drei Sitzreihen trotzdem matrialisch. Das Styling dürfte sich an dem kürzlich präsentierten Kia Telluride orientieren. Entsprechend wächst der chromumrandete Grill in die Höhe. Die im Gegensatz zum Telluride liegenden Scheinwerfer flankieren den Grill. Die Schürze kommt mit Unterfahrschutz daher, die Motorhaube wölbt sich stark.

Trotz der Tarnung ist zu erkennen, dass die Außenspiegel in Generation 4 auf der Türbrüstung thronen und nicht mehr im Fensterdreieck angeschlagen sind. Die Seitenansicht scheint fast unangetastet zu bleiben. Hier ist die leicht aufstrebende Fensterlinie unten zu erkennen sowie das sanft gen Heck auslaufende Dach. Allerdings legt Kia viel Wert auf die Tarnung des Hecks. Auch hier dürfte der Telluride Pate gestanden haben. Entsprechend zitieren die Leuchten die Form der Scheinwerfer und die Schürze fällt aggressiver aus.

Hybride kommen

2020 dürfte der neue Kia Sorento zunächst in Südkorea an den Start rollen, bevor er dann in die USA und auch auf die europäischen Märkte kommen wird. Für den Heimatmarkt könnte der große SUV erstmals auch mit einem Brennstoffzellen-System ausgerüstet sein. Ansonsten sind Plugin-Hybride aber auch Hybrid-Versionen vorgesehen, die den Verbrauch senken sollen. Aktuell wird der Sorento in Deutschland ausschließlich mit dem 200 PS starken 2,2-Liter-CRDI-Diesel verkauft. Wahlweise sind die Aggregate mit Allrad sowie Schaltgetriebe oder Automatik bestellbar. Die Preise beginnen bei 35.750 Euro.