ARI 458 Pro Campingmobil: Das ist das kleinste Wohnmobil Deutschlands

Ari Motors aus dem sächsischen Borna hat jetzt auch einen rein elektrisch angetriebenen Camper im Programm. Das Ari 458 Pro Campingmobil getaufte Modell baut auf dem bekannten 458 Pro Elektrotransporter auf. Mit einer Länge von nur 3,82 Metern Länge und einer Breite von 1,49 Metern baut der Camper ultrakompakt. Ari selbst bezeichnet das Modell "als den kleinsten Camper Deutschlands".

Kompakt und ohne Ausbau

Die kompakten Außenabmessungen färben aber auch auf den verfügbaren Wohnraum ab. In dem aufgesetzten Kabinenmodul stehen 2,8 Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung. Die Stehhöhe ist auf 1,85 Meter begrenzt. Hinzu kommt, dass Ari das Campingmobil völlig nackt ausliefert, das Aufbaumodul ist also völlig leer und wartet auf innovative Selbstausbauer. Vormontiert sind lediglich eine 230-V-Innensteckdosen, eine Solaranlage auf dem Dach, eine Zusatzbatterie für die Bordversorgung sowie eine Wasserversorgung mit Frisch- und Abwassertank. Hinzu kommen Seitenfenster und eine Hecktür sowie eine Leiter an der Außenwand, die Zugang zum Dachträger verschafft. Bettgestaltung, Tisch und Küchenzeile überlässt Ari Motors bewusst seinen Kunden. Wer den Selbstausbau scheut, erhält bei Ari Motors auch eine Variante, die die Grundbedürfnisse des Campings bereits ab Werk erfüllt.