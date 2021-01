Erlkönig Skoda Fabia (2021) Generation 4 ohne Diesel

Seit 2014 ist der Skoda Fabia Typ NJ am Start, 2017 gab es ein Facelift, für Mitte 2021 steht Generation Nummer 4 an.

Unser Erlkönig-Jäger hat den neuen Kleinwagen nun im Serientrimm abgeschossen. In diesem Segment sieht das Unternehmen noch Wachstumschancen. Zusätzlich zur Strategie 2025 seines Vorgängers Bernhard Meier will sich der neue Skoda-Boss Thomas Schäfer auf das Einstiegssegment fokussieren. Neue Märkte will er erschließen und dadurch die "Kundenbasis deutlich auszubauen". Allerdings soll Skoda keine Billigmarke werden, "wir konzentrieren uns auf die koreanischen, japanischen und französischen Hersteller. Das ist unser Kernwettbewerb, da greifen wir an und werden das volle Potenzial von Skoda ausschöpfen", so Schäfer. "Ich freue mich schon auf die Markteinführung der neuen Fabia-Generation. Es wird ein tolles Auto werden und ich habe hohe Erwartungen an dieses Modell!"

Skoda Fabia ohne Diesel auf MQB

Erstmals steht der Fabia IV auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) des VW-Konzerns. Bisher baute der Kleinwagen auf einer modifizierten Plattform auf, die Elemente des MQB mit der alten PQ26-Architektur kombinierte. Nun darf der neue Fabia also ein vollwertiges Mitglied des MQB A0 sein, die auch schon VW Polo, Seat Ibiza und Audi A1 nutzen.

Und die Plattform gibt vor, wohin die Reise bei den Motorisierungen geht. Die Tschechen setzen auf Dreizylinder-Benziner mit 1,0 Liter Hubraum sowie 95 und 115 PS Leistung. Gekoppelt ist der Motor je nach Ausführung mit manueller Fünf- oder Sechsgang-Schaltung oder einem Doppelkupplungsgetriebe. Top-Modell ist der Fabia mit dem 1,5 Liter TSI und rund 150 PS Leistung. Den kräftigen Zweiliter aus dem VW Polo GTI gibt es nicht, ebenso wenig wie Diesel-Aggregate. Stattdessen könnte die Mildhybrid-Technik aus dem Octavia zum Einsatz kommen, dazu könnte auch eine preiswerte 12-Volt-Version im Angebot sein. Gänzlich auszuschließen ist eine Plugin-Version sowie ein Modell mit vRS-Badge. Stattdessen krönt ein Monte-Carlo-Modell die Baureihe mit optischen und technischen Updates.

Neues Design, mehr Platz

Fix ist ebenfalls, dass der neue Fabia erstmals die Vier-Meter-Grenze in der Länge überschreitet und etwas breiter ausfällt. Damit bietet er Passagieren und Gepäck mehr Platz. Er soll deutlich praktikabler ausfallen als die Konzern-Konkurrenz. Aktuell misst der Fabia III 3,992 Meter in der Länge und 1,732 Meter in der Breite. Der ausschließlich als Fünftürer angebotene Kleinwagen verabschiedet sich von seinem gegenwärtigen Design, orientiert sich beim Kamiq, Octavia und Superb. Der Grill wächst in die Breite, die LED-Scheinwerfer fallen extrem niedrig aus, die gesamte Front gestaltet sich aggressiver. Die Radhäuser streben weiter nach außen. Ein Dachkantenspoiler beschirmt das Heck. Die Dachlinie bleibt indes im hinteren Bereich hoch, um zwei Erwachsenen genügend Kopffreiheit zu bieten. Schließlich gilt der Fabia in einigen Märkten als Familienauto.

Der Fahrer greift in ein neu gestaltetes Dreispeichenlenkrad und schaut auf ein einstellbares Digital-Cockpit, außerdem nutzt Skoda den Modularen Infotainmentbaukasten MIB 3.0. mit Touchscreens von 6,5 bis 9,2 Zoll Größe und hält zahlreiche Sicherheits- und Assistenzsysteme bereit.

Fazit

Jetzt ist auch der Skoda Fabia in der MQB-Welt angekommen und muss sich der Konkurrenz von Peuegot, Citroën, Renault sowie Huyndai und Kia stellen. Mit dem aktuellen Design und der MQB-Technik könnte der Fabia ein ernstzunehmender Konkurrent werden. Schade, dass es sich in den Segment nicht lohnt, ein PHEV-Modell anzubieten.