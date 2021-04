Neuer VW Polo (2021) Mini-Golf mit Mini-Motoren und Maxi-Technik

Das nach wie vor auf dem modifizierten Modularen Querbaukasten (MQB A0) aufbauende Facelift orientiert sich optisch beim großen Bruder Golf und bietet technisch allerlei Highlights.

Exterieur

Der VW Polo zeigt sich im Design als kleine Ausgabe des Golf. Die Überhänge fallen kürzer aus, die Motorhaube neigt sich stärker gen Grill und verfügt nur noch über zwei große Sicken, die in der A-Säule münden. Zwei Kniffe knapp unter der Fensterlinie geben dem Mini-Golf eine gewisse Dynamik und leiten zum Heck, wo sich die C-Säule gegen die Fahrrichtung stemmt, während ein kleiner Dachkanten-Spoiler die steilstehende Heckscheibe beschirmt. Dort zeigen sich die neugestalteten und serienmäßigen LED-Leuchten, die zweigeteilt weit in die Heckklappe ragen. In der Top-Version ist das Blinklicht animiert. Nach wie vor trägt der Polo den Modellnamen mittig unter dem Logo, die Heckklappe erhält jedoch einen anderen Zuschnitt.

In der "R-Line"-Ausführung ist die Schürze im unteren Bereich mit einem schwarzen Diffusor und integrierten Chromblenden für die Abgasanlage ausgeführt. In der Style-Version prangt dort eine schwarze Blende ohne sichtbare Auspuffendrohre.

Im Gesicht trägt der neue VW Polo die schmale Scheinwerfer (optional als IQ-Light LED-Matrix-Scheinwerfer), die eine LED-Spange verbindet. Die neue Schürze verpasst dem Modell optisch mehr Breite. In der Style-Ausführung sind im Stoßfänger zwei Chromstreben verbaut, in der R-Line-Version schwarze Quer- und Längslamellen. In beiden Ausführungen gibt es die LED-Nebelscheinwerfer serienmäßig.

Abmessungen

Im Vergleich zum Vor-Facelift bleiben die Abmessungen des Polo nahezu gleich. Die Länge liegt weiterhin bei 4.053 mm, die Breite bei 1.751 mm. In der Höhe legt der Polo um wenige Millimeter auf 1.446 mm zu. Auch der Radstand wächst von 2.548 auf 2.564 mm. Der Kofferraum bleibt mit einem Volumen von 351 Liter identisch.

Interieur

Der überarbeitete Innenraum weist im Vergleich zum Vorgänger Änderungen im Detail auf. So haben die Designer das Dreispeichen-Lenkrad etwas modifiziert und die Tasten auf den Speichen neu angeordnet. Es bleibt bei dem Armaturenträger, der leicht dem Fahrer zugeneigt ist. Der schaut auf das serienmäßige digitale Cockpit mit einem acht Zoll großen Screen. Daneben ist fast nahtlos der Infotainment-Bildschirm untergebracht. Ab der Ausstattung Style verbaut VW das "Digital Cockpit Pro" in 10,25 Zoll Größe. Drei Grundlayouts für die Cockpitanzeigen lassen sich über eine View-Taste am Multifunktionslenkrad wechseln.

VW Das Interieur des neuen Polo wurde sanft optimiert.

Neu gestaltet wurde ebenfalls die Klimatisierungseinheit unter den beiden Luftausstörmern in der Mittelkonsole. Optional ist sie als Climatronic mit Touchflächen und Slider ausgeführt, die die Funktionen von Drehreglern und Tasten übernehmen. Unter dem Klima-Modul lassen sich Elektronik-Geräte über zwei beleuchtetet USB-C-Schnittstellen laden. Außerdem gibt es ein Fach zum induktiven Laden.

Infotainment

Vier Systeme bietet Volkswagen auf Basis der Modularen Infotainment Baukastens (MIB) an. In den unteren Ausstattungslinien "Polo" und "Life" ist das "Composition Media" (MIB 2) mit 6,5-Zoll-Display verbaut. "Ready-2-Discover" mit dem 8,0-Zoll-Display ist ab Werk für "Style" und "R-Line" vorgesehen. Es erlaubt auch die nachträgliche Freischaltung von Navigations-Funktionen (Function on Demand). Auf Basis des neuesten Infotainment-Baukastens (MIB 3) bietet VW das "Discover Media"-Infotainmentsystem mit 8,0-Zoll-Display oder das 9,2-Zoll-Format im "Discover Pro" an. Hier ist "Function on Demand" serienmäßig.

VW Das Infotainmentsystem auf Basis des MIB gibt es in diversen Bildschirmgrößen.

MIB 3 verfügt zudem über eine integrierte E-Sim, die Online-Dienste wie "We connect" und "We connect plus" erlauben. Je nach Ausstattung sind auch Streamingdienste etwa Apple Music oder via Volkswagen ID in der Cloud speicherbare und abrufbare Personalisierungen möglich. Apple Car-Play und Android Auto gehören zum Serienumfang beim Polo Style und Polo R-Line.

Licht- und Assistenzsysteme

"IQ-Light LED-Matrix-Scheinwerfer: Schon bekannt aus Golf und Co. verfügen die Scheinwerfer über eine Matrix aus acht LED pro Modul. Sie können u.a. verschiedene Lichtfunktionen auf die Straße projizieren

"IQ-Drive Travel Assist" übernimmt zwischen 0 km/h (DSG) oder ab 30 km/h (manuelles Getriebe) bis zur Höchstgeschwindigkeit das Lenken, Bremsen und Beschleunigen. Das System nutzt die Daten aus der automatischen Distanzkontrolle "ACC" und den Spurhalteassistenten "Lane Assist. Der Fahrer muss die Hände am Steuer lassen, das wird über die kapazitiven Flächen am Lenkrad gewährleistet.

"Prädiktives ACC": Das System berücksichtigt Daten aus der Navigation sowie der Frontkamera. Es erlaubt mit der Kopplung an das DSG den Polo hinter einem anhaltenden Fahrzeug bis zum Stillstand abzubremsen. Nach Fahrer-Freigabe fährt das Modell auch wieder automatisch an.

"Proaktives Insassenschutzsystem": Erkennt bei der Vollbremsung eine potenzielle Unfallsituation und strafft die Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer. Bei starkem Über- oder Untersteuern schließt das Schutzsystem automatisch Fenster und Schiebedach bis auf einen Restspalt. Dadurch können sich die Airbags bestmöglich entfalten bzw. abstützen. Registriert das Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" eine kritische Abstandssituation, bekommt der Fahrer eine optische und akustische Warnung, die von einem leichten Bremsruck begleitet wird.

Zu den weiteren Assistenzsystemen, die teilweise auf EU-Ebene vorgeschrieben oder bald vorgeschrieben sind, zählen die City-Notbremsfunktion mit Radfahrererkennung, Müdigkeitserkennung sowie eine Multikollisionsbremse. Außerdem an Bord: Ein Park-Assistent und eine Reifenkontrollanzeige.

Motoren

Zum Marktstart im Frühjahr sind vier Motoren verfügbar. Neben den drei Benzin-Motoren bietet VW noch einen TGI mit einem bivalenten Erdgas-/Benzinantrieb an. Alle Aggregate sind Dreizylinder mit einem Liter Hubraum. In der höheren Leistungsversionen sind die Einliter als TSI-Turbo-Motoren am Start. Diesel oder Hybrid-Antriebe gibt es nicht. Später folgt noch der 207 PS starke VW Polo GTI.

Technische Daten VW Polo VW Polo 1.0 MPI 1.0 TSI 1.0 TSI 1.0 TGI Motorbauart R3 R3 R3 R3 Hubraum 999 ccm 999 ccm 999 ccm 999 ccm Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Benzin/CNG Leistung 80 PS 95 PS 110 PS 90 PS Drehmoment 93 Nm k.A. 200 Nm 160 Nm Getriebe 5-Gang-Schalt-Getriebe 5-Gang Schalt-Getriebe; optional 7-Gang DSG 7-Gang-DSG k.A. VW Polo 1.0 MPI 1.0 TSI 1.0 TSI 1.0 TGI Motorbauart R3 R3 R3 R3 Hubraum 999 ccm 999 ccm 999 ccm 999 ccm Kraftstoff Benzin Benzin Benzin Benzin/CNG Leistung 80 PS 95 PS 110 PS 90 PS Drehmoment 93 Nm k.A. 200 Nm 160 Nm Getriebe 5-Gang-Schalt-Getriebe 5-Gang Schalt-Getriebe; optional 7-Gang DSG 7-Gang-DSG k.A.

Preise

Preise für den neuen VW Polo stehen noch nicht fest, sie dürften aber nur moderat steigen. Aktuell kostet das Modell in der Einsteiger-Version "Trendline" ab 15.300 Euro.

Fazit

VW verpasst dem Polo zur Mitte des Produktlebens eine kräftiges Facelift und positioniert den Kleinwagen klar in Richtung Golf 8 – auch optisch. Um den Ausfall des höher positionierten Audi A1 aufzufangen, ist der neue Polo auch höherwertig ausgestattet.