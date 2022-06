Opel Corsa als limitierte „40 Jahre“-Edition Jubel-Corsa mit coolen Socken

Vor vierzig Jahren schob Opel den Corsa A ins Rampenlicht, die lange erwartete Antwort auf VW Polo und Ford Fiesta. Der im Stil der damaligen Zeit kantig-kastig gestaltete Corsa, stilistisch eine geschrumpfte Variante des Opel Kadett D, war auf Anhieb ein Verkaufserfolg, wenn auch ein eher pragmatischer. Der brave Kleinwagen war zunächst kein Garant für große Emotionen. Auch die TR getaufte Stufenheck-Version war nicht unbedingt dazu geeignet, eingefleischten Petrolheads Schmetterlinge in den Bauch zu zaubern.

Und so mauserte sich der kleine Opel eher wegen seiner praktischen und wirtschaftlichen Art zum Publikumsliebling. Erst mit dem Corsa D und seiner OPC-Variante kam ab 2007 ordentlich Action in den Bestseller. Vierzig Jahre nach Baubeginn gehört Opel zu Stellantis, ist der Corsa beim Buchstaben F angelangt und trägt ein sportlich-motiviertes Design zur Schau. Er überragt den Ur-Corsa aus dem Jahr um stolze 44 Zentimeter Länge und ist mit seiner Elektroausführung Vorbote für eine neue Antriebs-Ära.

Mehr als 14 Millionen Corsa hat Opel seit der Premiere gebaut, jetzt kommen zum 40. Geburtstag genau 1.982 spezielle Exemplare dazu. Die Jubiläumsausgabe "40 Jahre"-Edition feiert in der Sonderlackierung "Rekord Rot" die Baureihe, wobei kontrastierendes Schwarz sowohl das Dach als auch einzelne Karosserieelemente wie die Außenspiegel schmückt. Auch die Räder glänzen in Schwarz und bekommen dazu graue Inlays.

Kurioses Extra für die Editionsmodelle

Auf einer speziellen Plakette im Innenraum vor dem Beifahrersitz wird die Seriennummer von 0001 bis 1.982, dem Geburtsjahr des Corsa, in den einzelnen Modellen befestigt. Als weitere Hommage an die guten alten Zeiten sind die Sitze mit einem speziellen Karomuster-Stoff im Stil der 1980er-Jahre bezogen. Und damit die künftigen Besitzer auch ohne ihren Corsa in Erinnerungen schwelgen können, gibt es ein ziemlich kurioses Extra gratis dazu: Eine Jubiläums-Box mit Socken im Vintage-Design, die das Stoffmuster der Sitze aufnehmen.

Opel Gut zu Fuß: Zu jedem Jubiläumsmodell gibt es Gratis-Socken. Das ist auf jeden Fall mal was anderes.

Zum Preis des Editionsmodells und zum Termin des Bestellstarts hat Opel noch nichts verkündet – auch nicht, in welchen Motorisierungen die 40-Jahre-Edition verfügbar sein wird. Das Fotomodell in der Bildergalerie mit der Editionsnummer 0001 ist jedenfalls ein elektrischer Corsa E. Das passt allerdings in die Zeit, im Mai war der Corsa E zum ersten Mal das meistverkaufte Elektroauto Deutschlands.

Fazit

Happy birthday, Corsa! Zum 40. Geburtstag der Baureihe feiert Opel mit einem feuerroten Sondermodell die über 14 Millionen gebauten Exemplare des Kleinwagens. Neben den Editions-Details enthält das Jubiläumsmodell noch ein ziemlich schräges Extra: Eine Box mit Socken im Vintage-Design gibt es gratis dazu.