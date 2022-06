Neuzulassungen Elektroautos Mai 2022 Tesla verliert, VW stromert nach vorn, Nr. 1 ist ...?

Nach einem heftigen Einbruch im April sind die Elektroautos im Berichtsmonat Mai 2022 zurück auf der Überholspur. 29.182 Neuzulassungen meldet das Kraftfahrtbundesamt (KBA) im Mai 2022 für die batterieelektrischen Pkw, das bedeutet angesichts der Gesamtzulassungen von 207.199 Einheiten insgesamt einen Marktanteil von 14,1 Prozent. Verglichen mit dem Mai 2021 konnten die BEV damit eine Steigerung um 8,9 Prozent verzeichnen, während der Gesamtmarkt für Pkw in Deutschland um 10,2 Prozent einbrach.

Damit liegt der Marktanteil fast wieder auf dem Level des bisherigen Rekordmonats März. Und das praktisch komplett ohne Tesla. Denn die Gigafactory in Grünheide bringt aktuell noch keine Stückzahlen, während der Lockdown in Shanghai und die coronabedingten Produktionsrückgänge in der dortigen Gigafactory für sinkende Lieferzahlen sorgen. In Shanghai hatte Tesla die Arbeiter seit April praktisch in der Fabrik kaserniert, um trotz der chinesischen Lockdown-Maßnahmen die Produktion aufrecht halten zu können. Erst Mitte Juni dürfen die Arbeiter die Fabrik erstmals zu einem "Heimaturlaub" verlassen. Trotz dieser rigiden Maßnahmen war die Produktion dort erheblich zurückgegangen.

Mit den 112 Model Y und den 181 Model 3 bleibt Tesla damit im Mai erneut weit hinter den Rekordzahlen aus dem März zurück. Das Rennen machen dagegen andere: Mit insgesamt 4.328 erstmals zugelassenen Up, ID.3 und ID.4/5 ist im Mai VW die Marke mit den meisten E-Neuzulassungen. Das bedeutet drei VW in den Top 10 der E-Neuzulassungen, allerdings nur ein Modell auf dem Treppchen: Der ID.4/5 landet auf Platz zwei. Den ersten Platz holt sich eine andere deutsche Marke: Um exakt 40 Einheiten liegt Opel mit dem Corsa E vor dem VW ID.4 und erreicht damit erstmalig den vordersten Platz in der Stromer-Zulassungstabelle.

Top 20 der E-Autos im Mai 2022

Elektroauto-Neuzulassungen Top 20 Mai 2022 Modellreihe Mai 2022 Jan.-Mai 2022 MERCEDES EQE 470 833 MERCEDES EQB 472 2.042 CITROEN C4 555 1.821 PEUGEOT E-208 756 2.900 CUPRA BORN 835 1.522 RENAULT ZOE 839 4.974 AUDI Q4 E-TRON 914 3.441 MINI COOPER SE 970 3.984 RENAULT TWINGO 989 3.694 HYUNDAI IONIQ5 1.043 4.107 VW E-UP 1.123 3.719 SMART FORTWO 1.135 4.742 AUDI E-TRON 1.147 4.559 SKODA ENYAQ 1.173 4.796 HYUNDAI KONA 1.323 6.345 DACIA SPRING 1.326 2.898 VW ID.3 1.356 4.464 FIAT 500E 1.834 8.305 VW ID.4, ID.5 1.849 5.618 OPEL CORSA E 1.889 5.030

Bei zwei anderen Modellen kündigt sich der bevorstehende Abschied an: Der BMW i3 landet nach seinem zweiten Platz im Vormonat nur noch im Mittelfeld, der ebenfalls vor dem Produktions-Aus stehende Hyundai Ioniq schafft es im Mai noch gerade so in die Top 50. Einen beachtlichen Sprung legt dagegen Dacia hin, der Spring feiert mit dem besten Zulassungsmonat bislang den fünften Platz in der Tabelle.

Fazit

Die Zulassungszahlen für Elektroautos sind ähnlich zu denen im gesamten Pkw-Markt nur zum Teil ein Abbild der Käufersgunst. Speziell im vorderen Teil der Neuzulassungstabelle entscheidet stattdessen fast ausschließlich die Lieferfähigkeit der Hersteller darüber, auf welchem Platz ein Modell landet. Im Mai ist das vor allem den deutschen Marken recht gut gelungen. VW kommt auf die meisten E-Neuzulassungen insgesamt, den ersten Platz schnappt sich aber mit winzigem Vorsprung der Opel Corsa E.