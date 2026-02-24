Opel Corsa GSE: Neuer Konkurrent für den GTI

Die bisherige Performance-Version des Opel Corsa , der Corsa OPC, war noch mit einem 1,6-Liter-Turbobenziner unterwegs – inklusive kernigem Sound durch die Sportabgasanlage. Das künftige Top-Modell des Kompaktwagens soll hingegen lautlos beschleunigen. Erste Bestellungen sollen laut Stellantis noch in diesem Jahr möglich sein. Der Corsa GSE folgt auf den Opel Mokka GSE, mit dem er sich auch einige technische Komponenten teilt. Der kompakte Sportler basiert auf dem aktuellen Corsa und somit auf der CMP-Plattform. Die neue Generation des Kompaktwagens soll erst 2027 folgen.

Optisch könnte sich der Corsa GSE klar vom Serienmodell absetzen. Das erste Teaserbild zeigt ein eigenständiges und expressives Felgendesign. Die bunte Tarnfolie lässt die Felge noch dynamischer wirken. Falls sich der Hersteller weiterhin am Mokka GSE orientiert, könnte eine neue Farbgestaltung eine Rolle spielen.

Konkrete technische Daten nennt Stellantis bisher nicht. Orientiert man sich hier aber auch am Mokka, dann könnte der Corsa GSE ähnliche Leistungswerte bekommen. Der Mokka GSE hat 281 PS, 345 Nm Drehmoment und beschleunigt in 5,9 Sekunden auf 100 km/h. Eurig Druce, Group Managing Director bei Stellantis in Großbritannien, sagt: Der Corsa GSE soll Alltagstauglichkeit mit Leistung und Dynamik verbinden. Preislich könnte der Corsa GSE etwas günstiger ausfallen als der Mokka. Dieser beginnt hierzulande bei 47.300 Euro. Wie auch immer die Zahlen auf dem Papier ausfallen werden, der Corsa GSE könnte für die GTI-Modelle von VW zur ernsten Konkurrenz werden.

Ein altbekanntes Label Wem die drei Buchstaben GSE bei Opel bekannt vorkommen, der liegt absolut richtig. Ursprünglich stammt das Logo aus den 1970er-Jahren. Eines der ersten Modelle war der Opel Commodore A GS/E. Damals stehen die drei Buchstaben für Grand Sport Einspritzung. Nicht zu verwechseln mit GT/E für Grand Tourismo Einspritzer.

Im Jahr 2022 führt Opel das GSE-Label erneut ein. Seitdem steht es allerdings für Grand Sport Electric und adelt vorerst Plug-in-Hybrid-Modelle der Baureihen Astra, Astra Sports Tourer und die vorherige Grandland-Generation. 2025 folgt die nächste Evolutionsstufe. Das GSE-Emblem findet sich künftig nur noch an rein elektrisch angetriebenen Opel-Modellen. Alle Modelle vereinen außerdem eine sportliche Optik und eine dynamischere Fahrwerksabstimmung. Der Opel Mokka GSE ist das erste Modell unter diesem Label.

Außerdem haben die Rüsselsheimer 2025 das Concept-Car Corsa GSE Vision Gran Turismo vorgestellt. Das Showcar stand zum einen in realer Form auf der IAA in München. Zum anderen zog es ab Herbst 2025 in das Playstation-Spiel Gran Turismo 7 ein. Virtuell bekommt der Corsa GSE 800 PS und 800 Nm Drehmoment. Diese Leistungsdaten werden es wohl nicht in das Serienmodell schaffen. Trotzdem bleibt es spannend, ob der Serien GSE Ähnlichkeiten mit dieser Studie haben wird.