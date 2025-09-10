Opel Corsa 2027: Kommt rein elektrisch auf neuer Plattform

Der aktuelle Opel Corsa hat es mittlerweile schwer, aus der Masse herauszustechen. Bei seiner Vorstellung 2019 dürfte das zurückhaltende Äußere noch vielen gefallen haben. Mittlerweile hat der kleine Rüsselsheimer viele auffällige Konkurrenten, die zudem einem ausgeprägten Retro-Trend folgen.

Der Corsa-Nachfolger wird aber 2027 wohl mit externen Mitstreitern wie Mini Cooper oder Renault 5 um eine immer kleiner werdende Kleinwagen-Käuferschaft buhlen müssen. Innerhalb des riesigen Stellantis-Konzerns ist die Konkurrenz sogar noch größer. Citroën, Peugeot oder Fiat haben schließlich ebenfalls attraktive Angebote. Ohne Frage muss der nächste Corsa ein Knaller werden. Helfen soll dabei eine komplett neue Plattform, die Stellantis mit dem Corsa einführen will.

Komplett neues Design und neue Technik Auf Basis des "STLA Small" genannten Unterbaus entwickelt Opel derzeit einen Kleinwagen, der wohl komplett anders aussehen könnte, als man es von einem Corsa erwartet. Retro? Crossover? Alles ist denkbar. Etwa eine Orientierung an der 2023 präsentierten Studie Experimental (siehe Fotoshow) oder am aktuell auf der Münchner IAA und im gleichnamigen Rennspiel gezeigten Corsa GSE Vision Gran Turismo (siehe Video). Bei Letzterem geben einige Details an Front und Heck wie die Grafiken der Leuchten oder die Gestaltung des Vizor-Design-Elements bereits konkrete Hinweise auf das spätere Serienauto.

Bei der neuen Plattform will Stellantis den Fokus mehr in Richtung Elektroantriebe setzen. Opel trägt diesem Vorhaben beim neuen Corsa Rechnung. Der Kleinwagen komme ausschließlich mit reinen E-Antrieben, bestätigte Opel-Chef Florian Huettl dem britischen Magazin "Top Gear". Bereits jetzt verspricht Opel größere Batterien und deutlich mehr Reichweite als heute für die Elektromodelle.

Aktueller Verbrenner-Corsa könnte weiterleben Sollte die Nachfrage nach Elektroautos 2027 immer noch zu gering sein, könnte der aktuelle Corsa mit Verbrennungsmotoren einfach weiterlaufen, sagt Huettl ergänzend. Dies sei vor allem für Märkte in Ost- und Südeuropa sehr wahrscheinlich. Damit herrscht nun Klarheit beim Antriebsportfolio der künftigen Corsa-Generation. Zuvor stand im Raum, dass der Kleinwagen ebenfalls mit Verbrennern angeboten werden könnte; der STLA-Small-Baukasten ist als Multi-Energy-Plattform dazu grundsätzlich in der Lage.