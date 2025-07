Rätselhafter Erlkönig: Fährt hier der neue Mitsubishi Pajero?

Auf Testfahrten in Südeuropa hat unser Erlkönig-Jäger einen neuen, stark getarnten SUV "abgeschossen". Der wild beklebte Offroader lässt einige Fragen offen und zeigt optisch starke Ähnlichkeiten zum vor Kurzem in Indonesien vorgestellten Mitsubishi Destinator . Dieser neue Destinator ist ein robust designter und verhältnismäßig großer SUV, der mit rund 4,7 Meter Länge und fast 1,8 Meter Höhe sehr stattlich auftritt. Der Siebensitzer lässt allerdings ein entscheidendes Detail vermissen: einen Allradantrieb. Größere Geländeausflüge muss man sich daher verkneifen. Und: Mit einem 163 PS starken 1,5 Liter-Turbobenziner ist er für diese Fahrzeugklasse nicht eben üppig motorisiert.

Klare Ähnlichkeiten

Was den Bogen zum Erlkönig schlägt, den wir Ihnen im ersten Teil der Bildergalerie zeigen. Denn in allen Ansichten wird deutlich, dass unter der schwarz-weißen Tarnung des Erlkönigs die Karosserieform des Destinator steckt – mit leicht abgeändertem Kühlergrill. Sowohl die charakteristische Scheinwerfer-Form als auch Details wie die hoch gebaute Motorhaube, die Fensterlinie mit den breiten C- und D-Säulen sowie der Heckabschluss mit Dachspoiler entsprechen beim Erlkönig dem neuen Destinator. Selbst der Tankdeckel sitzt an derselben Stelle.