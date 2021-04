Seat Ibiza Facelift (2021) Aufgefrischter Kleinwagen debütiert bald

Am 15. April 2021 enthüllt Seat die Facelift-Version des aktuellen Ibiza. Die dürfte leichte Design-Änderungen an Front und Heck sowie im Innenraum aufweisen.

Bereits seit vier Jahren steht der Ibiza in seiner aktuellen Darreichungsform bei den Seat-Händlern. Damit ist der Zeitpunkt gekommen für ein umfassendes Facelift, das die Spanier am 15. April vorstellen werden. Zur Jahresmitte dürfte der aufgefrischte Ibiza dann als 2022er Modelljahr an der Seite seines ebenfalls modernisierten SUV-Ablegers Arona auf den Markt kommen.

Gar so umfassend wie beim Arona dürften die optischen Änderungen am spanischen Polo-Bruder allerdings nicht ausfallen. Wir erwarten die bei Facelifts üblichen Neuerungen an Front und Heck in Form neugestalteter Schürzen. Das Aussehen der Leuchten dürfte sich dagegen nur vorne ändern; ein erstes Teaserbild legt nahe, dass die hinteren Pendants ihre Linien behalten. Wie bei anderen zuletzt durchgeführten Modellauffrischungen der Marke präsentiert der Ibiza seinen Namen künftig ebenfalls in Schnörkelschrift auf der Heckklappe. Wahrscheinlich gibt es obendrein einige neue Lackfarben und Felgen-Designs.

Kommt die 48-Volt-Mildhybridisierung?

Wenig bis gar nichts dürfte sich an der Antriebstechnik des weiterhin auf der MQB-A0-Plattform des Volkswagen-Konzerns basierenden Ibiza ändern. Es gibt allerdings eine kleine Chance auf eine milde Hybridisierung der bekannten Antriebe mittels 48-Volt-Bordnetz. Wahrscheinlich bleibt es aber bei dem Motoren-Angebot bestehend aus dem Einliter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 80, 95 oder 110 PS, dessen 90 PS starker Erdgas-Variante und als Topversion dem 1.5-TSI-Benziner mit 150 PS.

Seat, S.A Der aufgefrischte Seat Ibiza debütiert gemeinsam mit seinem SUV-Ableger Arona.

Innen zieht die neueste Generation des Volkswagen-Infotainment-Baukastens ein, die mehr Konnektivität, weitere Online-Dienste und eine verbesserte Sprachsteuerung mit sich bringt. Android Auto und Apple Carplay sind ebenfalls an Bord; für das aufpreispflichtige digitale Cockpit gilt das bereits seit 2018. Darüber hinaus dürften sich einige Materialien und Interieur-Farben ändern.

Die Preise steigen wohl leicht

Die Preise werden sich wohl im überschaubaren Rahmen nach oben verändern. Aktuell startet der Seat Ibiza mit 80-PS-Benziner und manuellem Fünfgang-Getriebe bei 15.565 Euro. Die 95-PS-Version fängt bei 16.870 Euro an, während als nächstteurere Variante der ab 18.440 Euro erhältliche Erdgas-Ibiza folgt. Wer den 110 PS starken Dreizylinder-Turbo mit Sechsgang-Handschaltung kombiniert, zahlt mindestens 19.660 Euro; das Siebengang-DSG kostet 1.500 Euro extra. Der ausschließlich mit dem Doppelkupplungs-Getriebe und erst ab der sportlichen FR-Ausstattung erhältliche 1.5 TSI ist ab 24.890 Euro zu haben.

Fazit

Seat macht den Ibiza fit für dessen zweite Lebenshälfte. Der Kleinwagen erhält die üblichen Optik-Änderungen innen und außen und macht in puncto Infotainment-System Fortschritte. Bei den Antrieben dürfte sich dagegen kaum etwas ändern.