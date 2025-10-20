Skoda Balance Sondermodelle: Preise sinken, Garantie steigt

Der tschechische Autobauer Škoda legt für fünf seiner Baureihen die Sonderedition Balance auf. Die bündelt bei Kunden besonders beliebte Ausstattungsmerkmale und Features zu einem Paket. Als Balance-Sondermodell zu haben sind Fabia , Scala , Kamiq , Karoq und Octavia .

Viele Pakete, gestaffelte Preisvorteile Beim Fabia Balance gehören 16-Zoll-Leichtmetallräder, abgedunkelte hintere Scheiben, das Park-Paket, das Licht & Sicht Plus-Paket mit LED-Hauptscheinwerfern mit integriertem Kurven- und Abbiegelicht, Fernlichtassistent Regensensor, automatischer Innenspiegelabblendung und elektrisch anklappbaren Außenspiegeln zum erweiterten Ausstattungsumfang. Verfügbar ist der Fabia Balance mit fünf Motorisierungen. Der Preisvorteil soll bei bis zu 1.800 Euro liegen.

Bis zu 2.100 Euro respektive bis zu 2.000 Euro Preisvorteil verspricht Škoda für die Scala und Kamiq Balance-Modelle. Hier gehören zur Mehrausstattung unter anderem ein beheizbares Lenkrad, 17-Zoll-Leichtmetallräder sowie die Pakete Licht & Sicht Plus, Winter Plus und Komfort. Auch hier sind jeweils fünf Antriebskonfigurationen zu haben.

Der Karoq Balance punktet mit 17-Zoll-Leichtmetallrädern, einer schwenkbaren Anhängerkupplung, einem beheizten Lenkrad sowie den Paketen Winter, Parken und Licht & Sicht. Der Karoq ist mit allen sechs Motor-Getriebe-Varianten der Baureihe erhältlich. Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell beträgt hier bis zu 2.900 Euro.

Das Balance-Portfolio komplettiert der Octavia als Limousine und als Combi. Beide Varianten kommen mit der Design Selection Lodge in Anthrazit und Schwarz und rollen serienmäßig auf den 17-Zoll-Leichtmetallrädern. Darüber hinaus punktet das Sondermodell mit Akustikverglasung, getönten Seitenscheiben und Heckscheibe sowie einer Rückfahrkamera. Windschutzscheibe, Vordersitze und Lenkrad sind beheizbar. Weitere Ausstattungspakete bieten unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, das 10 Zoll große Digital Cockpit Plus und den 13-Zoll-Infotainmentbildschirm inklusive Navigationssystem. KESSY, die elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung und der variable Ladeboden erleichtern das Ein- und Aussteigen sowie das Beladen. Sonnenrollos an den hinteren Türen und Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen steigern den Komfort. Insgesamt sind jeweils sieben Motor-Getriebe-Varianten verfügbar. Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell beträgt beim Octavia Balance bis zu 3.200 Euro.