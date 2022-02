Skoda Fabia Monte Carlo Ausblick auf die Lifestyle-Variante

Schon die letzte Generation des Fabia hat Skoda mit einer dynamischer gezeichneten Monte Carlo-Version aufgepeppt. Die Ausstattungsvariante mit dem schwarzen Dach und weiteren dunklen Elementen fand viele Freunde. Die will Skoda nicht enttäuschen und legt auch für den neuen Fabia wieder eine Monte Carlo-Variante auf Kiel. Wie die aussehen wird, deuten jetzt erste Teaserbilder an.

Viele schwarze Elemente

Skoda Viele schwarze Karosserieanbauteile prägen den Monte Carlo-Look.

Monte Carlo-Liebhaber müssen sich nicht umstellen. Auch der neue Monte Carlo bringt die typischen schwarzen Elemente mit, die den Tschechen sportlicher auftreten lassen. Dunkel gehalten präsentieren sich neben dem Dach auch der Kühlergrill samt Rahmen, die Spoiler-Lippe an der spezifisch gestalteten Frontschürze mit einem großen unteren Lufteinlass, der Diffusor in der sportlich gezeichneten Heckschürze, die Schriftzüge an der Heckklappe sowie die Außenspiegelkappen, die Fensterrahmen, die Seitenschweller und der Heckspoiler. Nicht fehlen dürfen Monte Carlo-Plaketten auf den vorderen Kotflügeln.

Aufgewertetes Interieur

Skoda Das Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen trägt eine Monte Carlo-Plakette.

Rote Dekorleisten und Applikationen im Carbon-Look transferieren den dynamischen Auftritt auch ins Interieur. Das präsentiert sich überwiegend in Schwarz. Die höhenverstellbaren Sportsitze bieten integrierte Kopfstützen, das Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen trägt ebenfalls eine Monte Carlo-Plakette. Den Lederbezug am Lenkradkranz, am Handbremshebel und am Schalthebel zieren schwarze Nähte. Gezielt gesetzte rote Akzente finden sich an den Sitzbezügen und der horizontalen Dekorleiste an der Instrumententafel, an der Mittelkonsole und an den auffällig gestalteten Zuziehgriffen der Türen. Die Armlehnen der vorderen Türen und den unteren Teil der Instrumententafel prägt ein spezifischer Karbon-Look.

Skoda nennt zwar noch kein Startdatum für den neuen Fabia Monte Carlo, wir gehen aber davon aus, dass der noch in 2022 das Modellprogramm der Tschechen ergänzen wird.

Umfrage 13248 Mal abgestimmt Interessieren Sie sich für Sondermodelle? Null, damit kann ich nichts anfangen. Klar, da habe ich meistens einen Preisvorteil. mehr lesen

Fazit

Mit der letzten Generation des Fabia hatte Skoda die dynamischer gezeichnete Monte Carlo-Version eingeführt. Mit dem neuen Fabia setzen die Tschechen diese Tradition fort.