Toyota Corolla Cross Modellpflege 2025: Aufgefrischt und mit Dynamiker-Option

2022 hatte Toyota den Corolla Cross hierzulande eingeführt. Jetzt steht eine größere Überarbeitung für den Kompakt-SUV an, die ab Herbst 2025 bei den Händlern stehen wird.

Aufgefrischte Optik Die Frischzellenkur rund drei Jahre nach Markteinführung beschert dem Corolla Cross eine neue Frontpartie mit wabenförmigem Kühlergrill, der nicht nur optische Akzente setzt, sondern auch die Luftzufuhr zum Motor verbessert. Neben LED-Scheinwerfern kommt im Topmodell zudem adaptives Fernlicht zum Einsatz. Am Heck bringt die Modellpflege Rückleuchten mit neu gestaltetem Innenleben.

Das Interieur wertet eine neu geformte Mittelkonsole auf. Hier sitzen ein modifizierter Wählhebel, eine verschiebbare Mittelarmlehne, neu gestaltete Getränkehalter und ein zusätzliches Ablagefach für Smartphones mit induktiver Ladeschale. Für mehr Ruhe im Innenraum sorgen eine verbesserte Geräuschdämmung am Dach, im Fond und unter der Armaturentafel. Die Armaturenbestückung mit dem 12,3 Zoll großen Kombiinstrument und dem 10,5 Zoll großen Touchscreen bleibt unberührt.

Bekannte Antriebe Ebenfalls unverändert bleibt das Antriebsportfolio. Unter der Motorhaube arbeiten weiterhin die Hybridantriebe mit 1,8-Liter- oder 2,0-Liter-Hubraum, die 140 oder 197 PS-Systemleistung bieten. Für den stärkeren Motor wird ein intelligenter Allradantrieb (AWD-i) angeboten, der erstmals einen "Snow Extra"-Modus umfasst. Er verbessert die Stabilität und Kontrolle auf verschneiten Straßen.

Neue GR Sport-Ausstattung Wer es insgesamt dynamischer angeht, darf sich über die neu eingeführte Ausstattungsvariante GR Sport freuen. Für den sportlicheren Auftritt sorgen hier schwarz lackierte 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, ein komplett neu gestalteter Wabenkühlergrill samt mit Luftkanälen durchsetzter Frontschürze. Das geschwärzte Toyota-Logo wandert auf die Haube, dafür öffnet sich unter dieser ein zusätzlicher Belüftungsschlitz. Schwarz präsentieren sich auch das Logo auf der Heckklappe sowie die Spange entlang der oberen seitlichen Fensterlinie. Die exklusive Zweifarblackierung Storm Grey rundet den optischen Feinschliff ab. Im Innenraum sorgen GR-Logos und rote Nähte auf den Alcantara-Sitzen für ein sportliches Ambiente.

GR Sport bringt aber auch technische Veränderungen. Das Fahrwerk wird um 10 Millimeter abgesenkt, die Lenkung erhält eine neue Abstimmung und Schaltwippen am Lenkrad sollen die Interaktion verstärken. Der erstmals integrierte Sport-Modus ermöglicht eine schnellere Beschleunigung durch eine höhere Motordrehzahl im Leerlauf. Er verstärkt aber auch die Verzögerung beim Gas wegnehmen.