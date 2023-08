VW Golf GTI 380: US-GTI nimmt Abschied von Handschaltung

In den USA nehmen die sportlichen Golf-Versionen GTI und R Abschied von der Handschaltung. Das Modelljahr 2024 wird das letzte sein, in dem das Kompaktmodell mit einem manuellen Getriebe kombiniert werden kann. Zumindest für den GTI legt daher VW USA das Sondermodell GTI 380 auf, das auf ein speziell geschnürtes Ausstattungspaket setzt. Das 380er-Bundle ist bei jedem Handschalt-GTI serienmäßig an Bord.

Zu haben ist der Golf GTI 380 in den drei Ausstattungsvarianten S, SE und Autobahn. Im Rahmen des 380er-Pakets sind immer das adaptive Fahrwerk DCC, die von der Golf R 20 th Anniversary Edition ausgeliehenen 19 Zoll großen, schwarz lackierte Leichtmetallfelgen, ein schwarz lackiertes Dach sowie schwarze Außenspiegelkappen mit an Bord. Für die Außenlackierung stehen die üblichen GTI-Farben Deep Black Pearl, Atlantic Blue Metallic, Kings Red Metallic, Reflex Silver Metallic, Moonstone Gray und Opal White Pearl bereit, exklusiv dem 380er vorbehalten bleibt der Farbton Graphite Gray Metallic.

Der Golf GTI 380 startet in den USA noch im Herbst 2023. In der S-Version werden 32.485 Dollar (umgerechnet rund 29.800 Euro) verlangt, als SE kostet der GTI 380 37.285 Dollar (umgerechnet rund 34.200 Euro) und in der Autobahn-Variante 40.625 Dollar (umgerechnet rund 37.300 Euro). In Deutschland ist ein Handschalt-GTI übrigens erst ab 40.900 Euro zu haben.