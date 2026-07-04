VW Golf R Black Edition II: Wo ist hier das Schwarz versteckt?

Volkswagen Japan setzt die Reihe seiner Sondermodelle fort. Nach dem Erfolg der ersten, auf 403 Stück begrenzten Auflage, folgt nun eine zweite Serie mit 500 Fahrzeugen, die ausschließlich für den japanischen Markt bestimmt ist.

Die wesentlichste Aufwertung gegenüber dem Serienmodell ist die Titan-Abgasanlage von Akrapovic ab Werk. Diese Anlage soll das Gewicht reduzieren und dank der Klappensteuerung für eine markante Klangkulisse sorgen. Je nach Fahrmodus und Gaspedalstellung kann der Sound variieren.

Zusätzlich ist das Performance-Paket standardmäßig an Bord. Damit wird die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 250 auf 270 km/h angehoben – ganz wichtig in einem Land, in dem maximal 120 km/h schnell gefahren werden darf. Über die Fahrprofilauswahl lassen sich zudem zwei zusätzliche Modi ansteuern: Der "Special"-Modus, der auf die Nürburgring-Nordschleife abgestimmt ist, sowie ein "Drift"-Modus.

Optik mit schwarzen Akzenten und neuer Farbe Der Name Black Edition lässt eigentlich vermuten, dass das Sondermodell eine tiefschwarze Lackierung erhält. Dem ist nicht so. Die Bezeichnung bezieht sich auf schwarze Details am Fahrzeug. Dazu zählen die Außenspiegelkappen, die Bremssättel, die Marken-Embleme an Front und Heck sowie die geschmiedeten 19-Zoll-Räder des Typs "Warmenau". Ein im Vergleich zum Standard-R vergrößerter, zweifarbiger Dachkantenspoiler soll den Abtrieb an der Hinterachse erhöhen und so die Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten verbessern.

Als neue Außenfarbe führt VW Japan "Dolphin Grey Metallic" ein. Laut Hersteller basiert die Wahl dieses Farbtons auf dem Ergebnis einer Kundenumfrage. Alternativ steht weiterhin das R-typische "Lapislazuli-Blau Metallic" zur Verfügung. Im Innenraum wird das Sondermodell durch Dekorleisten in Carbon-Optik und ein erstmals bei einem R-Modell eingesetztes Multifunktionslenkrad mit Mikrovlies-Bezug aufgewertet.

Bekannter Antrieb mit 333 PS Unter der Haube des rund 1.520 Kilogramm schweren Sondermodells arbeitet der bekannte 2,0-Liter-Vierzylinder-Turbomotor (TSI) der Baureihe EA888. Das Aggregat leistet unverändert 333 PS, die zwischen 5.600 und 6.500 Touren anliegen. Das maximale Drehmoment von 420 Newtonmetern steht bereits ab 2.100/min zur Verfügung und wird bis 5.500/min gehalten. Die Kraftübertragung an alle vier Räder erfolgt über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) und den Allradantrieb 4Motion mit R-Performance Torque Vectoring.

Der Preis für den Golf R Black Edition II liegt in Japan bei 7.899.000 Yen. Umgerechnet entspricht dies aktuell rund 46.500 Euro.