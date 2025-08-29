VW Grand California Dune: Sondermodell mit Spareffekt

Parallel zur Premiere des Grand California für das Modelljahr 2026 zeigt VW Nutzfahrzeuge auf dem Caravan Salon Düsseldorf ein Sondermodell des Campervans auf Crafter-Basis. Der Dune bietet eine eigenständige Optik, zusätzliche Ausstattung und einen Preisvorteil von bis zu 3.623 Euro.

Grauer Lack und Assistenzpaket serienmäßig Das Sondermodell ist in der Unifarbe "Ascotgrau" lackiert, steht auf schwarz lackierten 17-Zoll-Leichtmetallrädern des Typs "Lismore" und ist an drei "Dune"-Schriftzügen am Dach zu erkennen. In der schwarz folierten Fläche an der Seitenwand befindet sich ein Kompass-Symbol in Wagenfarbe. Stoßfänger und Schutzleisten bestehen aus anthrazitgrauem Kunststoff.

Serienmäßig hat der Dune das Assistenzpaket Advanced mit Abstandstempomat, Travel Assist, Spurhalteassistent und Emergency Assist. Weiter gehören LED-Scheinwerfer, elektrisch einstellbare und anklappbare Außenspiegel sowie eine Rückfahrkamera zur Ausstattung des Sondermodells. Ein Klimaautomatik ist ebenfalls ohne Aufpreis dabei. Den Antrieb übernimmt ein Zweiliter-Turbodiesel mit 163 PS und Achtgang-Automatikgetriebe.

Der Dune kostet ab 88.964 Euro Die Preise beginnen bei 88.964 Euro für den Grand California 600 Dune mit Frontantrieb und Querbett im Heck. Die Längsschläfer-Version mit 6,80 Meter Länge (Grand California 680) steht ab 91.886 Euro beim Händler. Kunden können das Sondermodell ab sofort bestellen.