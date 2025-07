VW Grand California für das Modelljahr 2026: Crafter-Camper mit neuem Lounge-Interieur

Das Modell basiert auf der neuesten Generation des VW Crafter und erhält zahlreiche optische und funktionale Weiterentwicklungen, die in die Serie für das Modelljahr 2026 einfließen sollen.

Neues Interieur mit Lounge-Charakter Im Fokus der Aktualisierung steht der Innenraum: Mit der neu eingeführten Holzoptik "Atami Bambus" möchte Volkswagen eine wohnlichere Atmosphäre schaffen. Die Tischplatte und die Arbeitsfläche der Küchenzeile sind in diesem Dekor gehalten, ebenso der aus PVC gefertigte Bodenbelag in Küche, Dinette und Laderaum. Ergänzt wird das neue Design durch einen schwarzen Wasserhahn, der zusammen mit den hellen Oberflächen einen Kontrast erzeugt, der laut Hersteller an den Stil moderner Yachten erinnern soll.

Praktische Neuerungen betreffen unter anderem den mobilen Esstisch, der nun auch außen am Küchenblock befestigt werden kann. Damit lässt sich der Tisch schnell in einen Außenbereich integrieren. Zudem wurden Gepäcknetze in den Oberschränken ergänzt, um die Organisation des Stauraums zu verbessern. Ein optional erhältliches Set aus Thermomatten soll die Scheiben im Fahrerhaus nicht nur verdunkeln, sondern auch besser gegen Hitze und Kälte isolieren. Die Baureihe bleibt in zwei Längen erhältlich: als Grand California 600 (6,0 Meter, Querbett) und als Grand California 680 (6,8 Meter, Längsbett).

Grand California mit vielen Assistenzsystemen Bereits seit Juli 2024 basiert der Grand California auf der modernisierten Crafter-Generation. Serienmäßig verbaut sind seither digitale Instrumente ("Digital Cockpit Pro") und ein neues Infotainmentsystem mit freistehendem Touchscreen (10,4 Zoll, optional 12,9 Zoll). Zu den Fahrerassistenzsystemen gehören unter anderem der Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung ("Front Assist"), der Spurhalteassistent ("Lane Assist"), eine Einparkhilfe vorn und hinten sowie eine Verkehrszeichenerkennung.

Optional bietet Volkswagen darüber hinaus den "Travel Assist" an, der teilautomatisiertes Fahren ermöglicht. Praktisch für den Camper-Alltag: Der klassische Handbremshebel entfällt, da die elektronische Parkbremse per Schalter bedient wird. Dadurch lässt sich der Fahrersitz leichter in den Wohnraum drehen – ein Detail, das den Wechsel zwischen Fahr- und Wohnbereich deutlich vereinfacht.