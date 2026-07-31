VW Mega Golf: Mit Fünfzylinder und 1.000 PS

Von einem VW Golf mit Fünfzylindermotor träumen die Fans schon lange. Jetzt VW ein solches Monster gebaut. Allerdings nicht VW in Wolfsburg, sondern VW Motorsport Südafrika und auch nur für einen ganz speziellen Einsatzzweck. Um möglichst schnell einen Berg zu erklimmen. Premiere feierte der Mega Golf getaufte Renner bei der "Top of the Hill Challenge" im Juli 2026 in Zwartkops. Realisiert wurde das Projekt anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Marke im Land.

GTI-Basis mit RS3-Fünfzylinder Die Basis für den Mega Golf, der in Zusammenarbeit von VW Motorsport und Michael Allers entstand, liefert ein herkömmlicher VW Golf VIII GTI. Bei dem blieb allerdings kein Stein auf dem anderen. Der serienmäßige Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner musste einem 2,5-Liter-Reihen-Fünfzylinder aus dem Audi-Regal weichen. Im Audi RS3 kommt der Fünfender im Serientrimm auf 400 PS. Im Mega Golf wurde er mit zahlreichen Anpassungen auf rund 1.000 PS aufgeblasen. Diese Power verteilt ein kompaktes, transversales Sechsgang-Sequenzialgetriebe vom Typ Sadev ST4-917, das speziell für den Rallycross-Einsatz entwickelt wurde, auf alle vier Räder.

Die im Golf-Design gehaltene viertürige Karosserie wurde komplett aus Kohlefaserlaminat nachgeformt und in vielen Bereich angepasst. In verbreiterten Radläufen stecken extreme Slicks. Die mit vielen Lufteinlässen durchsetzte Frontschürze duckt sich tief auf den Asphalt. Am Heck ergänzen ein mächtiger Diffusor und ein riesiger Flügel das Aero-Paket. Die Abgase des Fünfzylinders entweichen nahezu ungefiltert vor dem linken Vorderrad.

Im leergeräumten Innenraum fokussiert sich die Ausstattung auf den reinen Renneinsatz. Ein Überrollkäfig sorgt für Sicherheit.

Bei der Premiere in Zwartkops konnte der Mega Golf allerdings nicht auf Anhieb überzeugen. Pilot Jonathan Mogotsi wurde immer wieder durch Kinderkrankheiten ausgebremst. Dennoch zeigte das Auto sein Potenzial und fuhr in den Trainings- und Qualifikationsläufen sofort unter die Top 3. Bis zu den nächsten Einsätzen soll der Mega Golf dann aber fehlerfrei laufen.