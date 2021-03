Aus VW Nivus wird Taigo (2021) SUV-Coupé auf T-Cross-Basis kommt aus Brasilien

Schon seit etwa einem halben Jahr rollt eine Coupé-Version des VW T-Cross über Brasiliens Straßen. Dort heißt das Modell Nivus. Und ihm wird eine besondere Ehre zuteil: Es ist das erste von Volkswagen in Brasilien entwickelte Modell für den internationalen Markt. Es basiert auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) der Wolfsburger. Genauer gesagt ist er ein A0-CUV mit Platz für fünf Personen.

Im Frühjahr 2020 feierte das kleine Modell seine Premiere, rollte in den darauffolgenden Wochen im brasilianischen Werk Anchieta erstmals vom Band und stand Ende des Jahres auf 17-Zöllern bei den ersten brasilianischen Händlern. Schon bald folgt dann die Produktion im europäischen Polo-Werk im spanischen Pamplona. Dort produziert VW auch den T-Cross. Ende 2021 geht das SUV-Coupé auch in Deutschland an den Start. Allerdings unter anderem Namen: Hierzulande bekommt das Modell wie alle SUVs von VW eine Namen mit einem "T" am Anfang und wird Taigo heißen.

VW Das Dach neigt sich sanft gen Heck - und zwar beim Nivus ebenso wie beim Taigo.

Als Basis für den Nivus aka Taigo dient der Modulare Querbaukasten des Konzerns als MQB A0. Auf ihm basieren zum Beispiel der Audi A1 und der Audi Q2, der Seat Arona, der Seat Ibiza und der Skoda Scala. Bei VW sind es der neue Polo und der T-Cross, der dann als Coupé die sportliche Version des Polo-SUV darstellt.

Dachreling trotz Coupé-Form

Optisch zeigt sich das Coupé mit einer anderen Dachlinie und einer stärker geneigten C-Säule. Trotz sportlicherer Linien trägt der Nivus eine Dachreling. Im Gegensatz zu den Scheinwerfern sind die Nebelleuchten vertikal ausgerichtet. Frontscheinwerfer und Heckleuchten sind in LED-Technik ausgeführt. Letztere sind in eine schwarze Querspange eingefasst, die sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt. Eine Rückfahrkamera, eine Berganfahrhilfe sowie weitere aktuelle Systeme wie der Radar-Tempomat "Adaptive Cruise Control" (ACC) sollen für die Sicherheit sorgen.

Abmessungen VW T-Cross vs T-Roc vs Taigo Abmessungen VW T-Cross VW T-Roc VW Nivus aka Taigo Länge 4.108 - 4.235 mm 4.234 - 4.348 mm 4.266 mm Breite 1.760 (o. Sp.) - 1.977 mm 1.819 (o. Sp.) 1.992 mm 1.757 mm (o. Sp.) Höhe 1.584 mm 1.573 mm 1.493 mm Radstand 2.551 mm 2.590 mm 2.566 mm

Das Modell ist mit seinen 4.266 Millimetern fast gleich lang wie der T-Roc (von 4.234 bis 4.348 mm). Unterschiede sind in der Breite und der Höhe festzustellen. Der neue Nivus soll 1.757 mm breit (ohne Außenspiegel) und 1.493 mm hoch (ob mit oder ohne Dachreling, ist allerdings unklar) sein und über einen Radstand von 2.566 mm verfügen. Sein Kofferraum fasst 415 Liter Gepäck. VW zufolge wird der Taigo in Europa stets mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet sein.

Mit den Motoren des T-Cross

Aktuell ist der VW Nivus in Brasilien nur mit einem Einliter-Dreizylinder-Turbobenziner erhältlich. Der Motor ist hier allerdings als Flex-Fuel-Variante ausgeführt; er verträgt also sowohl Ethanol als auch Standard-Benzin. In der ersten Variante ist er etwas stärker als in der zweiten (128 statt 116 PS); das maximale Drehmoment von 200 Newtonmetern stimmt jedoch überein. In Europa dürfte der Taigo das Motorenangebot des T-Cross übernehmen. Dieses besteht aus dem 1.0 TSI-Benziner in den Leistungsstufen 95 und 110 PS sowie aus dem 150 PS starken 1.5 TSI, wobei Letzterer ausschließlich mit dem Sieben-Gang-DSG gekoppelt wird.

Im Innenraum des VW Nivus dient ein zehn Zoll großer Touchscreen als Kommandozentrale, der für diesen Markt neue Konnektivitäts-Funktionen (subsummiert unter dem Begriff "VW Play") bietet. Das Multifunktionslenkrad verfügt hier über drei Speichen und Metall-Applikationen. Der Blick des Fahrers fällt auf eine ebenfalls zehn Zoll große Instrumententafel, die aus dem VW Golf bekannt ist. Wie genau der Taigo eingerichtet sein wird, ist noch nicht bekannt. VW stellt ein "komplett digitales Cockpit, ein modernes Bedienkonzept und eine zeitgemäße Konnektivität" in Aussicht. Hinzu kommt eine Vielzahl an Assistenzsystemen.

Fazit

Volkswagen versucht, mit immer neuen Modellen nahezu jede Nische zu besetzen und Kundenwünsche – teilweise auch für regionale Märkte – zu befriedigen. Der MQB-Baukasten ist bei der Karosserieform sehr flexibel, was eine relativ einfache Coupé-Adaption des T-Cross erlaubt. Eigene Wege geht das Modell beim Namen: In seiner Heimat Brasilien als Nivus bekannt, tritt der CUV hierzulande als Taigo an.