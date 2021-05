VW Polo GTI (2021) Erstes Bild vom Ü-200-PS-Kleinwagen

Die erste Salamischeibe vom bislang unbekannten VW Polo GTI ist geschnitten. Es ist ein Bild. Genauer gesagt eine Computerzeichnung, auch Rendering genannt. Warum genau jetzt eine erste Heißmacherzeichnung den Weg aus Wolfsburg in die freie Welt findet? Das GTI-Treffen am Wörthersee steht an. Allerdings findet auch dieses Jahr das in der VW-Szene sehr beliebte Treffen in Reifnitz aus Pandemie-Gründen ausschließlich in den Köpfen der Fans statt.

Aber genau dort möchte VW nun zumindest ein erstes Bild hineinpflanzen und präsentiert einen silbernen Polo mit rotem GTI-Schriftzug zwischen Motorhaube und Frontstoßfänger. An der Flanke sind zudem ein rotes GTI-Emblem und zwei Türgriffe auszumachen, was auf einen Viertürer schließen lässt. Die Tagfahrleuchten integriert VW in das Wabenmuster des Frontgrills und zwei Doppel-Sicken von der A-Säule hin zur inneren Scheinwerferecke verschärfen den Auftritt des Sportlers. Wobei er sich dieses Design bereits mit den normalen Polo-Varianten teilt (siehe Bildergalerie).

Rossen Gargolov Aus dem 2,0 Liter TSI kommen für den Polo GTI Modelljahr 2021 künftig 207 PS.

Alter Motor, neue PS-Zahl

Erste Motordaten fanden ebenfalls den Weg zu auto motor und sport: Der 2,0 Liter Vierzylinder-Reihenmotor mit Abgasturbolader und Benzin Direkteinspritzung bleibt. Nur holt VW nun 207 statt der aktuellen 200 PS aus dem Aggregat heraus. Das aus dem Golf GTI und anderen Konzernmodellen bekannte Aggregat hat damit noch Luft nach oben: Im Golf R leistet es 320 PS und lässte den Kompaktwagen mit Allradantrieb in 4,7 Sekunden auf 100 km/h schnalzen. Die Sprintzeit für den neuen Polo GTI aus dem Stand bis Tempo 100 soll in Zukunft 6,5 Sekunden betragen. Die offizielle Weltpremiere findet Ende Juni 2021 statt.

Fazit

Das erste Bild und die ersten Motordaten haben den Weg aus Wolfsburg nach draußen geschafft. Der neue VW Polo GTI kommt mit 207 PS und einem leicht verschärften Design. Große Veränderungen zum Vorgänger sind aktuell noch nicht bekannt.