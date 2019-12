VW T-Cross Coupé (2022) SUV-Coupé Nivus kommt auch zu uns

Der VW Nivus, so der offizielle Name, ist zudem noch das erste von Volkswagen in Brasilien entwickelte Modell für den internationalen Markt. Es basiert auf den Modularen Querbaukasten der Wolfsburger.

VW Nivus

25 Sek.

Im Frühjahr 2020 feiert das kleine Modell seine Premiere und rollt dann im brasilianischen Werk Anchieta noch im selben Jahr vom Band. Ab 2021 folgt dann die Produktion in Europa – genauer im Polo-Werk im spanischen Pamplona. Dort produziert VW auch den T-Cross. Vermutlich Ende 2021/Anfang 2022 geht das SUV-Coupé auch in Deutschland an den Start. Fraglich, ob die Europa-Version ebenfalls als Nivus an den Start geht, oder als T-Sport.

VW Eine erste Designskizze zeigt den T-Sport mit seiner Coupé-Form.

Als Basis für den Nivus steht der Modulare Querbaukasten des Konzerns als MQB A0 zur Verfügung. Auf ihm basieren zum Beispiel der Audi A1 und der Audi Q2, der Seat Arona, der Seat Ibiza und der Skoda Scala. Bei VW sind es der neue Polo und natürlich der T-Cross, der dann als Coupé die sportliche Version des Polo-SUV darstellt.

VW: China-SUV 34 Bilder Bilder: VW T-Cross Coupé (2022) zum Artikel zur Startseite VW VW VW VW VW VW VW Bernd Conrad VW Bernd Conrad VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW/Jetta Luca Leicht 1/34

VW T-Cross Coupé mit 150 PS

Optisch wird sich das Coupé mit einer anderen Dachlinie und einer stärker geneigten C-Säule zeigen. Insgesamt dürfte das Modell etwas länger ausfallen und die 124 Millimeter große Lücke zwischen dem T-Cross und T-Roc schließen. Nimmt man ein Beispiel aus dem VW-Konzern, so dürfte für der Nivus der Audi Q2 Pate stehen, der auf 4.191 Millimeter Länge kommt.

Abmessungen VW T-Cross vs T-Roc Abmessungen VW T-Cross VW T-Roc Länge 4110 mm 4.234 mm Breite 1.977 mm 1.992 mm Höhe 1.559 mm 1.573 mm Radstand 2563 mm 2.593 mm

Für den sportlichen Touch kommt dann auch der 150 PS starke Vierzylinder zum Einsatz, den es bisher in dem Modell nicht gibt. Hinzu kommen dann noch der 1,0-Liter Dreizylinder mit 115 PS sowie der 1,5-Liter-TDI mit 95 PS.

Umfrage 2234 Mal abgestimmt Was halten Sie von SUV-Coupés? Finde ist überflüssig Vielfalt ist doch klasse mehr lesen

Fazit

Volkswagen versucht, mit immer neuen Modellen nahezu jede Nische zu besetzen und Kundenwünsche – teilweise auch für regionale Märkte – zu befriedigen. Der MQB-Baukasten ist bei der Karosserieform sehr flexibel. 2020 legt VW zudem eine Coupé-Version des Tiguan auf. Dazu gesellen sich noch eine Vielzahl von SUV-Modellen auf MQB-Basis für China, Südamerika und Russland.