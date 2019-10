VW Viloran Erlkönig MPV für den chinesischen Markt

Der jetzt erwischte XXL-Van dürfte mit einer Länge von über fünf Metern zu den geräumigsten Autos aus dem VW-Konzern gehören. Abgeleitet wird er von der 2019 in Shanghai gezeigten Studie SMV Concept.

Der VW Viloran zeigt sich mit einer Front, die stark an den neuen Touareg erinnert. Markant sind die LED-Scheinwerfer und der große Kühlergrill. Zugang zum Fond gewähren zwei große Schiebetüren. Insgesamt soll der Viloran mit sieben Sitzplätzen verteilt auf drei Sitzreihen aufwarten. In der Serienversion wird die Karosserie mit viel Chromelementen geschmückt.

Das Cockpit zeigt sich im typischen VW-Look mit Dreispeichenlenkrad, digitalem Cockpit sowie einem großen Touchscreen mittig in der Armaturentafel.

220 PS starker Turbovierzylinder

Beim Antrieb setzt der VW Viloran auf einen Zweiliter-Vierzylinder-TSI, der es auf 220 PS und 350 Nm Drehmoment bringen soll. Gekoppelt wird dieser mit einer Achtgangautomatik und Vorderradantrieb.

Nach seinem Marktstart in China noch im Dezember 2019 soll der Siebensitzer später auch seinen Weg auf den russischen Markt finden. Nach Europa wird er es aber nicht schaffen. In China soll der Maxi-Van für umgerechnet rund 42.000 Euro zu haben sein. Gebaut wird der Viloran in China in einem der SAIC-VW-Gemeinschaftswerke.