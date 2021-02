Quiz: Die Rennstrecken der Welt Start your engines!

Echte Profi-Rennfahrer kennen sie alle: Jede Strecke, jede Kurve, jede Gefahrenstelle, jede Highspeed-Passage. Das ist auch gut so, denn der Motorsport ist an sich schon gefährlich genug, da sollte man das Handwerkszeug draufhaben. Wie in jedem Profi-Sport gibt es aber auch Fans, die ihren Idolen in puncto Theorie-Wissen in kaum etwas nachstehen. Vielleicht sind Sie ja so ein Motorsport-Verrückter? Um das zu überprüfen, haben wir ein Quiz für Sie zusammengestellt. Zehn Rennstrecken gilt es anhand des Streckenplans zu identifizieren. Schaffen Sie es auf's Podium?

Rennstrecken erkennen 1 von 10 Fragen Beginnen wir mit einem echten Klassiker unter den Rennstrecken Muss Estoril sein. Sieht nach Castrol Raceway aus. Highspeed-Action in Monza. Ja, das Blaue da ist Wasser. Aber wo ist das? In den VAE. Abu Dhabi. In Andalusien. Jerez. In Brasilien. Interlagos. Wo duellieren sich diese beiden hier? In Spielberg auf dem Red Bull Ring In Kalifornien auf dem Laguna Seca Raceway Das ist doch in Bahrain Nochmal ans Wasser? Gerne. Wenn das mal nicht Vallelunga ist Wenn das mal nicht der Salzburgring ist Wenn das mal nicht Monaco ist Dieser Track ist Kult! Klar, Suzuka Logisch, Willow Springs Total, Marina Bay Wo sind wir hier gelandet? In Imola, Italien In Mosport, Kanada In Melbourne, Australien Wechseln wir den Kontinent. Es geht nach... ... Watkins Glen in den USA ... Sotschi in Russland .... Autopolis in Japan Die hier kennt ihr alle! Silverstone! Sepang! Spa-Francorchamps Und die kennt ihr auch.. Äh, DAS ist Imola Äh, DAS ist Silverstone Äh, DAS ist Spa Das hier ist eine Bonusfrage zum Abschluss. Very british - Brands Hatch Kult - Hockenheim Muss Sebring sein Jetzt teilen Auswertung Nochmal versuchen

Fazit

Benzin im Blut oder Motor abgewürgt? Wenn es nicht sofort klappt, probieren Sie es einfach nochmal.