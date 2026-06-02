AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Fahrschulen
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
Neuvorstellungen & Erlkönige

AC Cobra GT Coupé: Giftig, auch unter einem festen Dach

AC Cobra GT Coupé
Giftig, auch unter einem festen Dach

Inhalt von

Die Briten stellen dem AC Cobra Roadster ein Coupé zur Seite. Vorgestellt wurde die GT-Version im Herbst 2024, jetzt erfolgt die Serieneinführung. Das moderne Chassis und der V8 werden vom Roadster übernommen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.06.2026
Als Favorit speichern
AC Cobra GT Coupé
Foto: AC Cars

Die Cobra gehört zu den Urgesteinen der Sportwagenszene. Zum Sommer 2023 hatte AC Cars das Cobra-Konzept umfangreich modernisiert. Der Zweisitzer wurde größer, das Chassis aus Aluminium geformt und unter der Haube schlägt ein moderner Ford-V8. Der neue Roadster mit dem Beinamen GT bleibt aber nicht allein, denn ab sofort ergänzt eine Coupé-Variante die Modellfamilie. Sie ist ein Novum in der Markengeschichte: Straßen-Cobras waren bisher offiziell stets nur als Roadster erhältlich. Die neue Modellvariante zeigt sich inspiriert vom AC A98 Coupé, mit dem der Hersteller 1964 am 24-Stunden-Rennen in Le Mans teilnahm. Es war ein tragischer Auftritt des Boliden, denn bei einem Unfall des Autos in der Nacht starben drei Zuschauer.

Ein erster Coupé-Prototyp ...

Mehr zum Thema Kleinserienhersteller