AC Cobra GT Coupé: Giftig, auch unter einem festen Dach

Die Cobra gehört zu den Urgesteinen der Sportwagenszene. Zum Sommer 2023 hatte AC Cars das Cobra-Konzept umfangreich modernisiert. Der Zweisitzer wurde größer, das Chassis aus Aluminium geformt und unter der Haube schlägt ein moderner Ford-V8. Der neue Roadster mit dem Beinamen GT bleibt aber nicht allein, denn ab sofort ergänzt eine Coupé-Variante die Modellfamilie. Sie ist ein Novum in der Markengeschichte: Straßen-Cobras waren bisher offiziell stets nur als Roadster erhältlich. Die neue Modellvariante zeigt sich inspiriert vom AC A98 Coupé, mit dem der Hersteller 1964 am 24-Stunden-Rennen in Le Mans teilnahm. Es war ein tragischer Auftritt des Boliden, denn bei einem Unfall des Autos in der Nacht starben drei Zuschauer.